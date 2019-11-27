Участник протестов в Грузии: Люди очень злы и готовы стоять до конца 27.11.2019, 16:20

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Что происходит в Тбилиси.

Участники многотысячных антиправительственных митингов в столице Грузии Тбилиси заявляют, что акции будут постоянными, пока власть не выполнит их условия.

Как грузины протестуют против правительства и чем они недовольны, рассказал в эфире ObozTV участник демонстраций, житель Тбилиси Темур Кегурадзе.

По словам Кегурадзе, в понедельник к зданию парламента пришло несколько тысяч человек. Это был самый крупный протест после митинга в июне, когда участников разгоняли резиновыми пулями. Во вторник людей было немного меньше, но организаторы пообещали не сдаваться. Они заявляют, что акции будут постоянными до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Житель Тбилиси отметил, что на мероприятиях довольно смешанный состав присутствующих: "Там есть и активисты оппозиционных партий, и рядовые граждане, молодежь, студенты. Там очень много граждан, которые ходили на акции в июне, которые помнят, как их тогда разгоняли. Ходят люди, которые получили ранения. Тогда несколько сотен человек обратились в больницы с ранениями из-за отравления газом, удары дубинками, обстрел резиновыми пулями".

"Эти люди очень злые, они считают, что их обманула власть. Серьезная часть молодых ребят готовы стоять там до конца. С другой стороны, в Тбилиси сейчас по нашим меркам холодно, -1. На это и расчет власти, что люди замерзнут и разойдутся по домам", – сообщил участник протестов.

Кегурадзе объяснил, что люди недовольны премьер-министром страны, который еще несколько месяцев назад был министром внутренних дел и отвечал за разгон акций в июне. Он назвал ключевые требования оппозиции: чтобы отпустили всех, кого задержали за протесты, чтобы глава правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили выполнил свое обещание и провел реформу избирательного кодекса, чтобы в стране были прямые пропорциональные выборы. Также оппозиция требует внеочередных парламентских выборов.

"Сейчас это уже вышло за рамки парламентской борьбы. Большая часть оппозиции вообще бойкотирует парламентские заседания. Более того, в понедельник оппозиционеры и митингующие блокировали вход в парламент. Из-за этого, как говорит власть, и был разгон... Но в то же время лидеры оппозиции заявляют, что если власть решится на компромисс, рассмотрит возвращение к обещанной пропорциональной системе, то все снова вернется в политическое русло", – рассказал Кегурадзе.

"Готовы ли они к этому – сказать трудно. Пока что власть, судя по всему, даже не рассматривает этот вариант. Мэр Тбилиси и по совместительству генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе сказал, что этот вопрос закрыт, говорить об этом больше не будем. Закрыт ли он на самом деле, будет ясно в течение нескольких дней, недель, а может и месяцев", – подытожил он.