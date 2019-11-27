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Брестское «Динамо»: Никаких обязательств у Марадоны перед нами нет

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  • 27.11.2019, 16:24
Брестское «Динамо»: Никаких обязательств у Марадоны перед нами нет

Чемпион Беларуси рассказал о сотрудничестве со звездой мирового футбола.

Главный тренер "Химнасии" Диего Марадона не имеет никаких рабочих обязательств перед футбольным клубом "Динамо Брест", рассказали interfax.by представители брестского "Динамо".

"На данный момент он работает в Аргентине. Никаких рабочих обязательств у нас нет", - отметили в клубе.

Диего Марадона был представлен журналистам в качестве почетного президента ФК "Динамо Брест" летом 2018 года. Тогда же он приезжал в город над Бугом и присутствовал на одном из матчей команды. В тот приезд Марадона высказался о готовности жить в Беларуси. А в брестском "Динамо предполагали, что аргентинец будет заниматься стратегическими вопросами развития клуба.

В сезоне-2019 ФК "Динамо Брест" добился невиданных результатов в чемпионате Беларуси. В воскресенье, 24 ноября, брестский клуб досрочно выиграл золото национального первенства, прервав многолетнюю гегемонию борисовского БАТЭ. Брестчан в инстаграмме поздравил и Марадона.

Сам Диего Марадона работает главным тренером аргентинского клуба "Химнасия", занимающего 22-е место в местной Суперлиге.


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