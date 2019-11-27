Михаил Бондаренко: Белорусы – настоящая европейская нация 1 27.11.2019, 16:31

Михаил Бондаренко

Для власти прозвучал тревожный сигнал.

Активист «Европейской Беларуси» из Мозыря Михаил Бондаренко в интервью Сharter97.org подвел итоги избирательной кампании и поделился впечатлениями от похорон участников восстания 1863 года, прошедших в Вильнюсе:

- Если говорить о прошедшей кампании, то впечатления у меня остались самые позитивные. Я провел много времени на пикетах и постоянно общался с жителями Мозыря. Исходя из этого общения я с уверенностью могу сказать, что люди хотят перемен, что людей не устраивает нынешнее положение дел в стране и они готовы поддержать тех, кто предлагает альтернативу нынешнему режиму.

Честно говоря, не ожидал, что будет такая положительная реакция на национальную символику. Многие люди ставили свои подписи только потому, что видели у нас «Погоню» и бело-красно-белый флаг. Каждый день я ощущал поддержку и слова благодарности от жителей Мозыря, за то, что они имеют возможность видеть на улице своего города нашу настоящую символику. Безусловно, такая положительная реакция людей не может не радовать.

Особо хотелось бы выделить акции, которые провела гражданская кампания «Европейская Беларусь» накануне «выборов» в центре Минска. Я сам присутствовал на них и видел молодых людей, которые решительны, активны, жаждут перемен в стране. Они точно не будут мирится с произволом власти, который сейчас происходит в Беларуси. Но самое главное, что у всех этих людей в глазах не было страха.

Через несколько дней после «выборов» произошло еще одно яркое событие – перезахоронение останков Кастуся Калиновского и других участников восстания 1863 года. На мой взгляд, именно белорусы сделали это событие столь эффектным. Тысячи флагов, тысячи наших соотечественников на улицах Вильнюса, которые приехали сами, а не по загону – это хороший знак для нас и тревожный сигнал для властей. Белорусы помнят и знают свою историю, осознают себя настоящей европейской нацией и не будут мириться с колхозной диктатурой.