Что нужно Украине для создания своей военной доктрины? Юрий Бутусов

27.11.2019, 16:38

Юрий Бутусов

Фото: Gordonua.com

Украинским властям нужно научное осмысления войны с Россией.

"Каким бы сильным ни был противник, как бы ни были совершенны его силы и средства вооруженной борьбы, формы и способы их применения, у него всегда найдутся уязвимые места, а значит, существует возможность адекватного противодействия.

При этом мы должны не копировать чужой опыт и догонять ведущие страны, а работать на опережение и самим быть на лидирующих позициях. И здесь военной науке отводится важная роль.

Каждая война представляет собой частный случай, требующий понимания своей особой логики, своей уникальности.

Пренебрежительное отношение к новым идеям, нестандартным подходам, к иной точке зрения в военной науке недопустимы. И тем более недопустимо пренебрежительное отношение к науке со стороны практиков.

Состояние отечественной военной науки сегодня нельзя сравнить с расцветом военно-теоретической мысли накануне Второй мировой войны. Конечно, на то есть и объективные, и субъективные причины и нельзя винить за это кого-то конкретно. Не мной сказано, что идеи невозможно генерировать по приказу.

Согласен с этим, но не могу не признать и другого: тогда не было ни докторов, ни кандидатов наук, не было научных школ и направлений. Были неординарные личности с яркими идеями. Я бы назвал их фанатиками от науки в хорошем смысле этого слова. Может быть, нам сегодня как раз и не хватает таких людей".

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Валерий Герасимов, российский военный преступник, начальник Генерального штаба ВС РФ, фрагмент из выступления о характере будущих войн Российской федерации перед Академией военных наук РФ в январе 2013-го года. Это выступление сейчас широко известно как "доктрина Герасимова" - доктрина ведения войны против Украины. Герасимов объявлен в розыск военной прокуратурой Украины за агрессию и убийства тысяч людей в 2015-им году, а из рук Путина Герасимов получил за эту войну звание Герой России в 2016-м. Спустя шесть лет войны в Украине отсутствует доктрина войны и достижения превосходства в войне с РФ. Отсутствие научного осмысления войны с РФ не позволяет политическому руководству нашей страны осмыслить обстановку в ходе агрессии РФ, не позволяет грамотно использовать ресурсы и принимать взвешенные решения. У нас нет стратегии, что мы собираемся делать дальше, а у нашего врага - есть.

Юрий Бутусов, censor.net