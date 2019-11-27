Новая машина от Маска будет стоить в Беларуси от $55 тысяч 3 27.11.2019, 16:46

В продаже бронированный пикап появится только в 2021 году.

Над электрокаром Tesla Cybertruck, который 21 ноября представил Илон Маск, продолжают шутить в интернете. Однако футуристический вид бронированного пикапа потенциальных покупателей не пугает: по последним данным, уже 250 тысяч человек сделали предзаказ "автомобиля из видеоигр 90-х". Мемы, как видим, работают на благо Маска, сообщает "Еврорадио".

Электромобиль будет выпускаться в трех вариантах: с дальностью хода 400 километров, 480 километров и 800 километров. Цены на Tesla Cybertruck начинаются от 39 900 долларов. Самая топовая модель будет стоить 69 900 долларов. Однако в продаже бронированный пикап появится только в 2021 году.

Сколько Tesla Cybertruck будет стоить в Беларуси?

С этим вопросом журналисты обратились к бизнесмену Артуру Туманову, владельцу первой и пока единственной компании, которая занимается продажей автомобилей Tesla в Беларуси.

"Если до 2021 года не изменятся таможенные пошлины, которые в настоящее время составляют 38%, то к американской стоимости смело добавляйте их", — говорит Туманов.

Простыми операциями с калькулятором получаем $55 062 за самую дешевую модель и $96 460 — за топовую комплектацию.

Клиенты компании Туманова пока не интересовались появлением новинки в продаже, однако у бизнесмена есть знакомый из Беларуси, который в частном порядке сделал предзаказ, который составляет $100.

"Однако такой заказ на самом деле ничего не значит. Моя компания все равно может получить машину гораздо раньше любого рядового белоруса, который сделал предзаказ. У нас с Tesla есть определенные договоренности о сотрудничестве", — говорит Туманов.

Он уточняет, что раньше США не стоит ожидать Tesla Cybertruck в Беларуси. Но вполне возможно, что на белорусский рынок пикап поступит раньше, чем в страны Западной Европы.

А на днях появилась нерадостная новость для будущих владельцев Tesla в Беларуси: Россия выступает против снижения или отмены Беларусью пошлин на ввоз в страну электромобилей. Государственный таможенный комитет Беларуси объяснил, что в двух странах должны применяться единые ставки ввозных пошлин. Поэтому Беларусь не может самостоятельно для своих граждан изменить ставки.

"Это, конечно, печально. Очень жаль, что мы будем отставать от всего мира. Тем более что и в Беларуси, и в России нет своего рынка электромобилей, который надо защищать", — комментирует для Еврорадио новость Артур Туманов.

Экспериментальный электромобиль в Беларуси был создан в 2017 году на базе серийной машины GeelySC7. Однако доехать до конвейера "белорусскому ответу Tesla" не хватило заряда.