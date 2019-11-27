13 до смешного простых советов, чтобы есть меньше и похудеть

13 до смешного простых советов, чтобы есть меньше и похудеть6
- 27.11.2019, 17:21
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Люди утверждают, что им они им помогли.
Пользователи Reddit поделились советами, которые помогают есть меньше — по крайней мере, помогли им самим, пишет tut.by.
1) «Не покупать домой много еды».
2) «Пейте воду. Мне это помогает с легким чувством голода».
3) «Мне помогла жевательная резинка».
4) «Сосредоточьтесь на том, чтобы есть не меньше — но здоровее. Купите себе кулинарную книгу и готовьте почаще. Покупайте больше овощей и фруктов, а не фастфуд».
5) «Планируйте свой рацион. Заранее распишите меню на неделю: что и сколько вы будете есть, разложите в контейнеры, сделайте надписи. И никакой другой еды в дом не приносите».
6) «Ложитесь спать пораньше. Это может помочь перестать бездумно жевать по вечерам. Есть привычка перекусывать после девяти вечера? Отправьтесь в постель до этого времени, и вот проблемы уже нет».
7) «Ешьте огурцы и сельдерей: там почти нет калорий».
8) «Будьте при деле. Я заметил, что много ем, когда скучаю. А когда занят, могу часами не думать о еде».
9) «Кладите свою порцию на маленькую тарелочку — так, чтобы она выглядела полной. И чувствуешь, что съел достаточно».
10) «Держите овощи для перекуса на виду, а вкусности — нет».
11) «Сделайте паузу. Если я чувствую голод, то не спешу на кухню в ту же минуту, а выжидаю какое-то время — и только потом иду есть».
12) «Добавляйте в блюда больше специй. Это аромат, вкус и бонус в виде антиоксидантов».
13) «Ешьте медленно и осознанно, делайте паузу между укусами и не отвлекайтесь на телефон».