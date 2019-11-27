Украинцам пора прервать «эру ожидания» 2 27.11.2019, 17:42

Следует переходить от лозунгов к конкретным действиям.

Комментируя cайту comments.ua топ-5 ожиданий украинцев от президента и его команды (согласно опросу, проведенному фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива, речь идет об урегулировании конфликта на Донбассе, росте жизненных стандартов, снижении тарифов, наказании виновных в коррупции должностных лиц уменьшении влияния олигархов на политику), эксперт Украинского института будущего, основатель «Центра политического образования» Ростислава Смирнов отметил важность для украинцев прервать «эру ожидания», а самим начинать строить свою страну - здесь и сейчас.

«Нужно понимать, что вопрос Донбасса - долговременный. Если ты, находясь в слабой ситуации (а именно в такой находится Украина в данный момент), не имея соответствующих рычагов влияния, начинаешь быстро принимать решения, всё может закончиться плачевно. Быстрых решений по этому вопросу не было и не будет. История знает много таких конфликтов, они могут затянуться на десятилетия. Важно вообще понять - какова наша стратегия в этом вопросе. И уже с этим двигаться дальше.

Второй важный для людей вопрос - вопрос, скажем так, "холодильника". Нужно понимать, что Владимир Зеленский, став президентом, не способен сразу всем поднять пенсии, зарплату и так далее. Это вопрос бездеятельности предыдущих 28 лет, когда государственная политика была направлена на то, чтобы бизнес находился в тени, ВВП был очень маленьким. Так что решение этого вопроса также требует определенного времени. И его сейчас пытаются решать. В том числе - с помощью открытия рынка земли, что позволит привлечь серьезные инвестиции. Мы с коллегами из Украинского института будущего подсчитали, что наибольший прирост ВВП (и как следствие - рост благосостояния граждан) - это именно инвестиции.

Открытие рынка земли позволит в ближайшие десять лет привлечь порядка 50 млрд долларов инвестиций. Что способствует росту ВВП, позволит создать от 28 до 60 тысяч рабочих мест.

У нас всегда есть запрос на мессию, который решит проблемы здесь и сейчас. Но так не бывает. Те страны, на которые мы хотим равняться, не стали такими за месяц. И за год не стали. Нужно завершать эту «эру ожидания», а самим начинать строить свою страну - здесь и сейчас. Помогать нашей власти делать Украину лучше. Коррупция она ведь не где-то, она среди нас.

Следует переходить от лозунгов к конкретным действиям. И я уверен, что если мы сможем объединиться и работать в одном направлении, совместно привлекать инвестиции и поднимать уровень жизни, то скоро Украина будет сильной державой, в том числе на международной арене».