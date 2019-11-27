В Гродно вернулась статуя Витовта 27.11.2019, 17:51

Она будет стоять между Новым и Старым замками.

Деревянную скульптуру Витовта, которая стояла между Новым и Старым замками, после двух месяцев восстановительных работ вернули на место. Спасал статую резчик по дереву Николай Скляр, сообщает Hrodna.life.

Сколько еще простоит деревянный Витовт около замков, Николай Скляр сказать не может. Мастер говорит, что изначально статую неправильно закрепили и не следили за ней на протяжении долгих лет.

— Я сделал все что мог, но гарантий не даю никаких, — рассказывает резчик. — Трещины я не замазывал, внутри очистили от гнилья и всего прочего, укрепили все там, а также поставили арматуру. Потом статую почистили и покрыли специальной пропиткой, которая на некоторое время защитит скульптуру от влаги. Я думаю, Витовт еще пять лет точно простоит, а там будет видно.

Статую великого князя литовского Витовта поставили около гродненских замков еще в начале 90-х годов. Скульптура стала подарком городу от Литовского фонда культуры. Подобный деревянный Витовт появился и в Тракае.