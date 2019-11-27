Зачем миллиардер с белорусскими корнями идет в президенты США 1 27.11.2019, 17:59

1,437

Майкл Блумберг

Фото: STAN HONDA / AFP

У Дональда Трампа появился еще один возможный конкурент-тяжеловес на выборах 2020 года.

24 ноября о своем участии в гонке объявил Майкл Блумберг, экс-мэр Нью-Йорка и икона бизнеса в США, пишет «Новое время».

Объявляя о выдвижении своей кандидатуры от Демократической партии, Блумберг заявил, что намерен «победить Дональда Трампа и возродить Америку». Он также рассчитывает, что одержать победу на демократических праймериз и на президентских выборах в целом ему помогут «уникальная комбинация опыта в бизнесе, госуправлении и благотворительности».

Кампания миллиардера, занимающего 9-е место в списке самых богатых людей планеты, уже обещает стать рекордно дорогой в истории США.

Журналисты напоминают, на что опирается 77-летний Майкл Блумберг в своем стремлении стать 46-м президентом США и как оценивают его роль в президентской гонке.

Что важно знать о Майкле Блумберге

Блумберг — выходец из семьи еврейских иммигрантов, родившийся в Брайтоне (ныне район Бостона). Дедушка и бабушка одного из самых богатых людей на планете были происхождением из Беларуси и Литвы.

В середине 60-х Майкл Блумберг получил высшее образование в Университет Джонса Хопкинса (инженер-электротехник) и Гарвардской школе бизнеса (степень МВА). Оба своих диплома он впоследствии успешно применил для построения собственной бизнес-империи.

Стал генеральным партнером в инвестбанке, начав карьеру с нуля

До организации собственного бизнеса Майкл Блумберг около 15 лет проработал в известном инвестбанке Salomon Brothers, куда устроился в середине 60-х.

Начав с низших должностей и работы в банковском хранилище Блумберг уже к началу 70-х вырос до должности трейдера облигаций и получил статус партнера Salomon Brothers. Он славился сверхурочной работой с минимальным количеством выходных. В 1976-м Блумберг стал генеральным партнером Salomon Brothers и возглавил торговлю акциями. А спустя несколько лет ему поручили возглавить в инвестбанке новосозданный сектор компьютерных систем — бесценный опыт в будущем.

Организовал миллиардный бизнес, оставшись без работы

В 1981 году инвестбанк Salomon Brothers стал публичной компанией и претерпел существенную реструктуризацию. Совет директоров предложил Блумергу уволиться. На тот момент в качестве партнера компании он владел акциями на сумму около $10 млн.

Эти средства 39-летний Блумберг вложил в создание собственной бизнес-империи. Его идея состояла в том, что Уолл-стрит и финансовое сообщество США были готовы платить за качественную деловую информацию, предоставляемую максимально быстро и в самых современных формах.

Так появилась компания Bloomberg, которая до сих пор остается информационным столпом для профессиональных участников финансовых рынков. При этом Блумберг лично участвовал в разработке компьютерной системы анализа информации для трейдеров — в те времена, когда компьютеры были еще в новинку.

Этот бизнес сделал Блумберга миллиардером. В 2019-м годовой доход компании Bloomberg впервые превысил $10 млрд. Количество ее сотрудников насчитывает 20 тыс. человек в более чем 160 офисах.

Входит в топ-10 самых богатых людей планеты

По состоянию на ноябрь 2019 года Forbes оценивает капитал Майкла Блумберга в $54,6 млрд, что позволяет ему занимать девятую строку в списке самых богатых людей Земли.

По оценке Forbes, его доля в бизнес-империи Bloomberg составляет около 88%.

В декабре 2018-го Блумберг заявил, что продаст свой бизнес или передаст его в управление трастового фонда, если пойдет на выборы и станет президентом США.

Был мэром Нью-Йорка рекордные три срока подряд

Ровно 12 лет, с января 2002 года и до конца декабря 2013-го, Майкл Блумберг занимал пост мэра Нью-Йорка. Он был избран как кандидат от Республиканской партии, приняв руководство городом от Рудольфа Джулиани вскоре после терактов 11 сентября 2001-го.

В разгар финансового кризиса 2008-го года Блумберг убедил городской совет Нью-Йорка увеличить лимит пребывания в должности мэра с двух до трех сроков. Это позволило ему баллотироваться снова и в ноябре 2009 года в третий раз победить на выборах мэра «Большого Яблока».

За годы работы в этой должности Блумбергу удалось добиться существенного сокращения преступности, снижения безработицы, расширения возможностей для малого бизнеса. Он также запомнился запретом на курение в барах и ресторанах, масштабной программой постройки социального жилья в Нью-Йорке и школьной реформой, поставившей в зависимость финансирование школ от успеваемости учеников.

В то же время многие шаги Блумберга сталкивались с критикой — от образовательных инициатив и повышения налогов до расширения прав полиции на обыски жителей Нью-Йорка.

Однако его заслугами считают прагматичный управленческий подход к решению проблем города, заботу об экологии, внедрение традиции «прозрачных офисов» для чиновников, улучшение транспортной инфраструктуры Нью-Йорка.

В должности мэра Блумберг также запомнился тем, что публично отказался от зарплаты, работая за символический $1 в год и живя на доходы от бизнеса.

Теперь он обещает поступить таким же образом и в случае победы на выборах президента США.

Представлял как демократов, так и республиканцев

До начала 2000-х годов Майкл Блумберг был многолетним сторонником Демократической партии. Его выдвижение в мэры Нью-Йорка в 2001 году от республиканцев связывают с тем, что тогда конкуренция среди демократов за этот пост была слишком высокой и Блумберг решил увеличить свои шансы на победу.

Однако на свой третий мэрский срок он выдвигался уже как независимый кандидат.

Теперь же Блумберг вновь вернулся в ряды демократов: в ноябре 2019-го он подал документы на регистрацию в качестве кандидата от Демократической партии США на первичных выборах в Алабаме.

Известный филантроп

Блумберг известен своими щедрыми благотворительными взносами. В 2018 году он пожертвовал $1,8 млрд своей альма-матер — университету Джонса Хопкинса. Это крупнейшее в мире пожертвование образовательному учреждению. Средства предназначены для выплаты стипендий одаренным студентам из бедных семей.

Кроме того, Майкл Блумберг — один из участников филантропической кампании The Giving Pledge (Клятва дарения). Ее подписанты, среди которых Уоррен Баффетт и Билл Гейтс, обязались в течение жизни отдать не менее 50% своего капитала на благотворительность.

Не первый год вынашивает идею пойти в президенты

Американская пресса напоминает, что о предполагаемом выдвижении кандидатуры Блумберга на пост № 1 в США пишут и говорят последние 10 лет. Однако до сих пор он еще ни разу не был официальным кандидатом, хотя высказывал такие намерения.

В 2016 году Блумберг решил поддержать на выборах Хиллари Клинтон, в 2012-м — Барака Обаму.

Каковы его шансы и как оценили его выдвижение в США

Майкл Блумберг неоднократно объяснял, что его выдвижение в президенты связано с опасением повторного переизбрания Дональда Трампа. Таким образом он дает понять, что никто из нынешних демократических кандидатов не способен одолеть нынешнего президента США, отмечает CNN.

«Я думаю, что сейчас существует более высокий риск переизбрания Дональда Трампа, чем раньше. Поэтому, в конце концов, я посмотрел в зеркало и сказал: «Мы просто не можем позволить этому случиться», — заявил Блумберг журналистам в Норфолке (Вирджиния) во время первого публичного выступления после выдвижения своей кандидатуры.

Однако прежде чем сразиться с Трампом, Блумбергу предстоит составить конкуренцию рекордному числу других кандидатов от Демократической партии — их 17. Очевидного лидера среди них пока нет, однако опросы выводят вперед четверых: экс-вице-президента Джо Байдена, сенатора Элизабет Уоррен, политика-«ветерана» Берни Сандерса и 37-летнего Пита Буттиджича, молодую политическую звезду демократов, бывшего офицера ВМС и открытого гея.

По сравнению с конкурентами Майкл Блумберг вступил в президентскую гонку чрезвычайно поздно. Во-первых, как напоминает ВВС, он рискует пропустить все телевизионные дебаты. Они длятся уже несколько месяцев, а для участия в них кандидат должен привлечь определенную сумму пожертвований от простых избирателей. Блумберг же пока не объявлял о таких намерениях, предпочитая финансировать кампанию из личных средств. Только на телерекламу он намерен потратить $37 млн в ближайшие недели.

Во-вторых, Блумберг не будет участвовать в первых демократических праймериз, которые пройдут в четырех штатах (Нью-Хемпшир, Айова, Невада и Южная Каролина). Вместо этого команда миллиардера намерена сосредоточить усилия на так называемом «супервторнике» — мартовских праймериз, которые состоятся одновременно в 14 штатах.

Американские СМИ теперь пытаются спрогнозировать, чей же электорат сумеет привлечь к себе Блумберг.

Как писала ранее в ноябре The New York Times, участие миллиардера в гонке может сказаться прежде всего на рейтингах Байдена, который, как и Блумберг, рассчитывает на поддержку умеренного электората. Оба они противопоставляют себя более «левым» кандидатам от Демпартии — Сандерсу и Уоррен. Блумберг ранее критиковал сенатора Уоррен за ее «популистский» план финансирования общего медстрахования за счет налога на имущество состоятельных американцев.

Однако пока что рычагом влияния для бывшего мэра Нью-Йорка, помимо его бизнес-успехов и опыта управления мегаполисом, остается его гигантский капитал, подчеркивают американские СМИ.

«[Блумберг] намерен вложить свое личное состояние, чтобы убедить американцев, что именно лучше других подходит, чтобы сокрушить Трампа», — пишет Politico, комментируя заявление миллиардера потратить дополнительные $100 млн на рекламу против Трампа в тех штатах, где демократы надеются вернуть себе поддержку в 2020 году.

Такой подход уже дал повод для критики Блумберга со стороны его конкурентов. «Я считают отвратительной идею, что Майкл Блумберг или любой другой миллиардер полагают, будто они могут обойти политический процесс и „купить“ наши выборы за десятки миллионов долларов», — заявил сенатор Берни Сандерс, до сих пор лидировавший среди демократов по сбору средств от избирателей.

В то же время сам Блумберг предпочитает критиковать персонально Трампа, а не конкурентов — надеясь, очевидно, привлечь и разочаровавшихся в нем сторонников Республиканской партии.

«Если он выиграет второй срок, мы можем никогда не оправиться от ущерба», — озвучил миллиардер категоричный прогноз о возможном переизбрании Трампа.

Президент США прокомментировал возможную схватку с Блумбергом ранее в ноябре — традиционно уничижительно.

«Малыш Майкл проиграет. Он потратит много денег. […] Кого бы я больше всего хотел видеть своим соперником — так это малыша Майкла», — заявил Трамп.