Поляк будет курировать сельское хозяйство в ЕС 27.11.2019, 18:07

Здание Европейской комиссии.

фото: EPA/OLIVIER HOSLET

Януш Войцеховский назначен новым комиссаром ЕС по сельскому хозяйству.

Поляк Януш Войцеховский назначен новым комиссаром ЕС по сельскому хозяйству. Состав новой Европейской комиссии был утвержден 27 ноября Европарламентом. Это означает, что комиссары, в том числе Януш Войцеховский, смогут начать работу с декабря, передает «Радио Польша».

Польский комиссар заявил, что его первой важной задачей будет завершение реформы европейской сельскохозяйственной политики. Януш Войцеховский отметил: «Климатическая политика может положительно повлиять на сельское хозяйство. И моей задачей будет интересы крестьянина учесть при формировании климатической политики, учитывая мнения всех стран ЕС. Это возможно. А такие страны, как Польша, могут ощутить от этого выгоду».

Януш Войцеховский также добавил, что будет бороться с сокращением финансирования европейской сельскохозяйственной политики.