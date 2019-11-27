Newsweek: Через пять лет Путин не будет президентом России 1 27.11.2019, 18:20

Фото: Getty Images

В этом уверен бывший руководитель администрации Бориса Ельцина.

Президент России Владимир Путин не хочет оставаться у власти после истечения срока своих полномочий и к 2024 году уйдет в отставку — таков прогноз руководителя администрации первого президента России Бориса Ельцина.

Валентин Юмашев был главным советником Ельцина в последние годы его пребывания на посту президента. В пятницу он выступил с речью о Ельцине и его преемнике Путине в Ельцин-центре, в российском городе Екатеринбурге, сообщает «Москоу таймс» (The Moscow Times).

Кроме того, Юмашев, который женат на одной из дочерей Ельцина, на протяжении 18 лет на общественных началах служил советником Путина. Оба президента были близкими союзниками, и Путин, вступив в должность, первым делом подписал указ о неприкосновенности Ельцина в отношении любых уголовных обвинений, которые могут быть выдвинуты против него, пишет Newsweek (перевод - inosmi.ru).

Путин находится у власти — то в качестве президента, то премьер-министра — вот уже 20 лет, его имя стало практически синонимом современной России. Но из-за самодержавного стиля управления, свойственного 67-летнему лидеру, и его господства на политической арене неясно, кто может стать его преемником, и как именно он покинет Кремль.

Президентский срок Путина закончится в 2024 году, и ему придется выйти в отставку из-за ограничений срока, прописанных в Конституции страны.

Однако многие эксперты предполагают, что он может попытаться обойти ограничения и удержать власть в своих руках.

Он так уже делал. В 2008 году из-за ограничений по сроку полномочий Путину пришлось уйти на должность премьер-министра и освободить кресло президента для Дмитрия Медведева.

Но Путин все равно правил Россией, а Медведев лишь номинально считался президентом. Медведев покорно отказался баллотироваться на второй срок в 2012 году, вернувшись вместо этого на свой пост премьер-министра под руководством вновь занявшего пост президента Путина. На графике, выполненном компанией «Статиста» (Statista), показано время правления Путина.

Однако в эту пятницу Юмашев предположил, что Путину надоело быть президентом и пояснил, что он «на 99% уверен, что тот объявит о своем уходе в 2024 году».

«Он был готов уйти и в 1997, и в 1998 году, — добавил Юмашев. — Его задачей было отслужить первый, а затем второй срок, но затем возникли новые задачи, и он решил стать премьер-министром в 2008 году. Он, конечно же, не хотел оставаться у власти в течение 19 лет, я в этом не сомневаюсь».

Юмашев также пролил свет на приход Путина к власти и на то, как Ельцин разглядел в бывшем агенте КГБ своего преемника, который продолжит осуществлять его демократический проект. По словам Юмашева, Ельцин видел в Путине «человека, готового продолжить его либеральные и рыночные реформы, на путь которых встала Россия».

Ельцин «видел [в Путине] человека со стержнем, способного принимать правильные решения в сложной ситуации», — добавил он. В то время Путин в основном находился в тени и не успел нажить себе много врагов.

«Тот факт, что он был неизвестен, стал его огромным преимуществом, которое помогло ему победить на выборах, — пояснил Юмашев. — Каждый видел в Путине что-то свое».