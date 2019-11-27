NASA: На спутнике Юпитера есть жизнь 2 27.11.2019, 18:40

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Ледяной спутник Юпитера — Европа

Фото: NASA

Специалисты обнаружили внеземной океан.

НАСА объявило о сенсационном открытии. По сообщению агентства, специалисты обнаружили внеземные воды, что подтверждает возможность существования еще одной формы жизни за пределами земного шара.

Ледяной спутник Юпитера — Европа

Американское космическое агентство НАСА начало поиски внеземных вод более 40 лет назад, но основное внимание было уделено одному из четырех самых крупных спутников Юпитера — Европе. Снимки, сделанные космическим аппаратом Voyager с близкого расстояния, подтвердили выброс водяного пара через трещины на ледяной поверхности спутника, пишет inosmi.ru.

По данным космического агентства, вероятность появления жидкой воды на леднике по-прежнему высока, но ее невозможно увидеть из-за ледяной корки.

Эксперты НАСА подтвердили, что выбросы пара (некоторые могут достигать высоты в несколько десятков километров) на поверхности Европы подтверждает наличие жидкой воды (океана) под толщей ледяной корки, которая не замерзает благодаря горячему ядру спутника, разогретому притяжением Юпитера.

Это теория была подтверждена с помощью инфракрасных лучей. Исследования показали наличие 2100 тонн воды, а это означает, что на поверхности Европы существует возможность какой-либо формы жизни.