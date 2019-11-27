Их прапрадеды лично знали Кастуся Калиновского 27.11.2019, 18:53

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Как живут потомки руководителей восстания 1863 года.

Их прапрадеды лично знали Кастуся Калиновского и руководили восстанием 1863 года на землях Беларуси и Литвы. Одного сослали в Сибирь, а другой выжил только благодаря коррумпированности царских чиновников. Российские власти и судьба привели их в Польшу, в окрестности Варшавы.

Как живут сейчас и как хранят память потомки секретаря повстанческого правительства в Литве и Беларуси Кароля Фалевича и главы правительства Якуба Гейштора? Смотрите специальный репортаж «Белсата».