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Правда о «выборах»
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Их прапрадеды лично знали Кастуся Калиновского

  • 27.11.2019, 18:53
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Их прапрадеды лично знали Кастуся Калиновского

Как живут потомки руководителей восстания 1863 года.

Их прапрадеды лично знали Кастуся Калиновского и руководили восстанием 1863 года на землях Беларуси и Литвы. Одного сослали в Сибирь, а другой выжил только благодаря коррумпированности царских чиновников. Российские власти и судьба привели их в Польшу, в окрестности Варшавы.

Как живут сейчас и как хранят память потомки секретаря повстанческого правительства в Литве и Беларуси Кароля Фалевича и главы правительства Якуба Гейштора? Смотрите специальный репортаж «Белсата».


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