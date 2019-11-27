Atlantic Council: Как сделать Украину в десять раз лучше 5 27.11.2019, 19:07

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Есть простое решение для победы над коррупцией.

Коррупция на высоком уровне является системной в Украине, но украинцы и их бизнес в основном страдают от коррупции на низком уровне. Она также широко распространена в стране. Аднан Киван - сирийский иммигрант, приехавший в Украину несколько десятилетий назад. Он создал огромный строительный бизнес в Одессе и владеет изданием Kyiv Post – англоязычной украинской газетой, которая боролась и продолжает бороться с коррупцией, пишет Дайан Фрэнсис - старший научный сотрудник Центра Евразии Atlantic Council (перевод - zn.ua)и главный редактор канадского издания National Post.

Киван уверен, что есть простое решение для победы над коррупцией низкого уровня, от которой страдает Украина.

"Остановить коррупцию не так сложно, как говорят об этом лидеры", - сказал он. "Они говорят: "Чтобы полностью уничтожить коррупцию, нам нужно время", но я не согласен".

Побороть 95 процентов коррупции очень легко, и это можно сделать в течение одной недели: избавиться от всех мэров страны.

Он объясняет, что в Украине мэры городов, поселков, деревень и их чиновники контролируют все, что позволяет требовать взятки. В отличие от Запада, эти мэры и их подчиненные берут взятки за все (и взятки текут вверх) - даже если деятельность является законной или зонированной. Взятки на строительство, инспекции, полицию и противопожарную защиту, разрешения на разработку, разрешения на ремонт, разрешения на лизинг, разрешение на сделки или даже физическое перемещение бизнеса. У Кивана были свои проблемы с коррупцией в местных органах власти, как и у любого другого бизнесмена в стране.

Он разбогател на торговле товарами с покупателями за пределами Украины, а затем занялся строительством и развитием внутри страны. В его компании, Kadorr Group, сейчас работают 10 тысяч человек.

"Чтобы быстро бороться с коррупцией, лидер нации должен объявить: "Любой мэр большого или маленького города, глава местного самоуправления или села должен прекратить требовать взятки, или получить обвинение", - сказал он.

Он сказал, что ожидание, пока новая полиция и судьи изменят ситуацию, может занять 20 лет.

"Просто сделайте предупреждение и позвольте местным прокурорам выполнять свою работу. Они будут. Сейчас, если вы выступите против мэра и коррупции, вы не получите поддержки от центрального правительства, поэтому ничего не меняется", - добавил он.

Трагическим примером этого стала смерть Екатерины Гандзюк, которую убили в 2018 году. Ее борьба с чиновниками шла по всей стране, но ее кислотой, и через четыре месяца она скончалась ужасной смертью. По словам активистов, двум из зачинщиков преступления до сих пор не предъявлено обвинение или даже не проведено расследование. Третьего преступника не осудили. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко мало что делал. Кроме того, что раз навестил Гандзюк в больнице. И с тех пор мало что изменилось.

Киван также считает, что реформы должны включать методы построения среднего класса в Украине. Он говорит, что простые украинцы должны иметь возможность инвестировать в гигантские инфраструктурные проекты, которые будут развиваться в стране. Или же они остануться пасти задних.

"Мы готовы построить новый порт за 200 миллионов долларов, который будет приносить доход от 15 до 20 процентов в год", - сказал он. "Я предложил построить его и владеть 50 процентами проекта, правительству будет принадлежать 5 процентов, а 45 процентов будет выделено для обычных людей, у которых есть тысяча или пять тысяч долларов для инвестирования".

Несмотря на то, что Киван богат, его беспокоит концентрация богатства в руках малого количества людей.

"Я не хочу, чтобы десять богатых людей или корпораций в Украине владели всем", - сказал он. "Я думаю, что правительство должно дать людям возможность покупать в своей стране. Если эта концентрация богатства будет продолжаться, это снова плохо кончится".

Это единственный способ построить средний класс.

"Я встречался с президентом, премьер-министром и другими министрами, и они согласны, что это прекрасная идея. Если люди не преуспеют, система рухнет. Украина - прекрасная страна, и она может быть в десять раз лучше", - добавил он.

Но достижение этого зависит не от России или кого-то еще, а от украинского руководства и победы над коррупцией.

Киван оптимистично смотрит на Украину.

"Крым - украинский, однажды вернется и Донбасс", - сказал он.

Украинцам не везет с такими лидерами, как Польше или странам Балтии.

Киван владеет телеканалом в Одессе, а также Kyiv Post. Автор спросила его о давлении на медиа-активы или бизнес.

"Вы можете догадаться", - сказал он без подробностей. "Но здесь гораздо лучше, чем в арабских странах... не так, как в Америке, Лондоне или Канаде, но лучше. Мы готовы ждать 100-процентной демократии и свободы в Украине".