РБК: Киев и Москва согласовали базовый сценарий нового обмена пленными 4 27.11.2019, 19:28

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Украина и РФ вышли на завершающую стадию подготовки к обмену «всех на всех».

Переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех» вошли в финальную стадию, сказали четыре собеседника РБК, знакомые с ходом обсуждения (источники — с разных сторон переговоров).

«Сейчас важный вопрос — обмен всех установленных на всех установленных лиц между Киевом и Донбассом. Списки уже согласованы и утверждены», — отметил источник, знакомый с ходом обсуждения.

По его словам, Украина готова передать «примерно 250 человек в обмен на 100». «Идет активная работа, завершается этап юридической чистки — у лиц, которых готовят к обмену, разный процессуальный статус», — объясняет он. Эту информацию подтвердил собеседник РБК, близкий к украинскому МИД. Установленными лицами переговорщики называют людей, местонахождение которых достоверно установлено.

Пресс-служба главы МИД Украины отказалась от комментариев, переадресовав корреспондента РБК в пресс-службу Службы безопасности Украины.

Подготовка к новому обмену активизировалась в середине лета, после успешного обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. 17 июля на встрече Контактной группы в Минске было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных псевдореспублик на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории двух псевдореспублик. Однако до сих пор обмен не был произведен.

Часть работы по подготовке обмена ведется на уровне гуманитарных подгрупп в рамках работы в Минске Трехсторонней контактной группы. «Стороны слышат друг друга», — отмечает собеседник РБК в группе. Однако он подчеркивает, что пока рано говорить о том, что обмен точно произойдет — многое зависит от того, к чему придут лидеры нормандской четверки в Париже. «Сейчас, накануне саммита, мы стоим на развилке. В случае удачного хода переговоров и продолжения «минского формата» мы надеемся на успешный обмен всех установленных на всех установленных лиц, продление закона об особом статусе Донбасса и продолжение работы по разведению сил вдоль линии разграничения», — говорит он. Однако, указывает собеседник, есть риск, что Киев решит каким-то образом попытаться выйти из минских соглашений.