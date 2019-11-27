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Правда о «выборах»
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Золотая коллекция Новицкого: по этим фразам болельщики будут скучать

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  • 27.11.2019, 19:43
  • 2,405
Золотая коллекция Новицкого: по этим фразам болельщики будут скучать
Владимир Новицкий

И кто теперь позвонит Вадиму Жуку?

Кажется, эпоха Владимира Новицкого на спортивном телевидении подошла к концу. Мэтр по собственному желанию покинул БГТРК и вышел на пенсию, хотя мог это сделать еще пять лет назад.

Без голоса Новицкого сложно представить трансляции на «Беларусь 5», пусть даже в последнее время Мэтра по телевизору мы слышали редко. За годы работы на ТВ комментатор успел обзавестись фразами, которые от многократного повторения стали узнаваемыми до культовости. Не верится, что больше мы их не услышим во время трансляций, пишет «Трибуна».


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