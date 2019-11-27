Журнал «Огонек»: Лукашенко зарабатывает ежегодно по $2 миллиарда и еще недоволен 19 27.11.2019, 19:57

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Российский журнал обвинил Лукашенко в иждивенческих настроениях.

– Россия перманентно идет на уступки союзникам, которые ведут себя так, как будто содержимое российских недр принадлежит им. А стоит им возразить, как начинаются обиды. Они убеждены, что Россия обязана их дотировать.

Если спросить, с какой стати, то приведут в пример США, которые субсидируют Израиль. Но так Израиль уже более полувека воюет за свои и американские интересы на Ближнем Востоке!

Российские сателлиты пока не продемонстрировали желания не то чтобы воевать, но даже поддержать Москву дипломатически. Лукашенко, например, так официально и не признал Крым в составе России или независимость Южной Осетии и Абхазии.

Соединенные Штаты, кстати, вообще не имеют привычки давать деньги союзникам. Россия — щедрая душа: в ту же Беларусь за 20 лет были вкачены 126 млрд долларов, но вместо российского бизнеса там сегодня процветает китайский. РБ — самая освоенная китайцами европейская республика бывшего СССР.

Лукашенко зарабатывает ежегодно по 1,5–2 млрд долларов на перепродаже российского газа и недоволен: газ ему поставляют по цене Калининграда (130 долларов за тысячу кубометров), а не Смоленска (50 долларов).

И это при том, что своим предприятиям он его перепродает по 270 долларов, зарабатывая таким примитивным путем минимум 1,5 млрд долларов США в год, – пишет журнал.

Добавим, что в последний год в связи с недовольством официального Минска по поводу развития интеграции российские СМИ регулярно критикуют белорусские власти, обвиняя их в иждивенческих настроениях.