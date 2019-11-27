Мели Емеля, твоя неделя 1 Игорь Яковенко

27.11.2019, 20:09

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Путинская Россия находится по ту сторону от слов, они мало что значат.

Пока на зарубежных оппозиционных форумах ведутся жаркие дискуссии о том, какой же все-таки в сегодняшней России режим: авторитарный или тоталитарный, внутри вертикали власти наблюдается буйное, ничем не ограниченное словоиспускание, которое опытный психиатр тут же квалифицировал бы как логорею.

"Бессистемные сигналы идут из Москвы, за которыми я смысла особого не вижу", - так отозвался губернатор Иркутской области Сергей Левченко на встрече с жителями Зиминского района о майских указах президента Путина, которые вынуждают региональные власти повышать зарплаты одним группам бюджетников, не обращая при этом внимания на другие группы.

Отвечая на вопрос местной жительницы о том, почему убрали надбавку за стаж у среднего медперсонала, Левченко пояснил: "Одним поднимут — у других получается меньше, другим поднимут — получается опять перекос".

Характерно, что бессмысленность путинских указов совершенно не помешала самому губернатору Левченко потребовать повышения собственного оклада на 44%. Вероятно, губернатор Левченко в этот момент следовал наставлениям Ломоносова: "Если в одном месте что убудет, в другом непременно присовокупится". Поэтому, убрав надбавку за стаж у медсестер и фельдшеров, губернатор Левченко был просто обязан повысить себе оклад. Чтобы не нарушать закон сохранения и не подрывать основы мироздания.

Но нас данном случае больше интересует не столько верность губернатора Левченко заветам Ломоносова, сколько продемонстрированная им наглядно свобода слова и нравов в России. Поскольку после того, как губернатор Левченко назвал указы Путина "бессмысленными сигналами", он не летит в наручниках в Москву, дабы закончить свои дня в подвалах Лубянки и до сих пор не бредет, гремя кандалами пешим ходом на Колыму, а продолжает преспокойно губернаторствовать в Иркутске.

Невероятное буйство свободы мысли и словоговорения наблюдается на всех этажах российской власти, что полностью опровергает измышления клеветников России об отсутствии в нашей стране демократии.

"Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", - написал в своем Твиттере 25.11.2019 член Госсовета РФ, лидер ЛДПР господин Ж.

То есть за две недели до встречи президента РФ Путина с президентом Украины Зеленским член Госсовета РФ и лидер парламентской фракции заявляет, что России придется уничтожить Украину.

Любителям исторических аналогий можно предложить парочку мысленных экспериментов.

Эксперимент первый. Что и с какой скоростью произошло бы Кагановичем (Ждановым, Микояном, Молотовым – нужное подчеркнуть, ненужное выкинуть), если бы кто-нибудь из них накануне переговоров заявил, что страну, с которой сталинские дипломаты собрались встречаться, следует уничтожить.

Эксперимент второй, не столь кровожадный. В какую именно африканскую страну были бы отправлены послами Подгорный или Кириленко, если бы они сказали бы нечто подобное при Брежневе.

Путинская Россия никакой не СССР. И никакой не Третий рейх. Это фашистский режим нового типа. В нем нет свободы слова даже не потому что за слова сажают (хотя и сажают тоже, избирательно). Свободы слова нет потому, что путинская Россия находится по ту сторону от слов. В путинской России слова вообще мало что значат.

Кадыров заявил, что тех, кто говорит что-то плохое, надо убивать. Ну, и что? Путин ляпнул про то, что мы будем "цап-царап американские технологии", то есть фактически провозгласил воровство главным принципом российской политики. Ну, и что? Мели Емеля, твоя неделя…

При всем уважении к всевозможным рейтингам международных агентств, которые фиксируют отсутствие, или низкий уровень в России демократии и прав человека, они, эти агентства и их рейтинги невольно порождают иллюзию в духе т.н. "догоняющего развития". Вот это встраивание России в общий ряд стран, в котором Россия на каком-нибудь 150-м месте, а на пьедестале почета страны Скандинавии или Голландия с Новой Зеландией, немного напоминает итоговую таблицу подсчета медалей после очередных Олимпийских игр. Таблица порождает ложную надежду: сейчас на 150-м, если поднажать будем на 50-м, а там и до золотых медалей недалеко.

Но тут есть существенное отличие. Если из мирового спорта в целом и олимпийского движения в частности путинская Россия уходить не хочет, а МОК во главе со старым верным путинским приятелем Бахом ей будет всячески содействовать, то на все эти "состязания в демократии" Путину и его окружению наплевать. И поднадзорной популяции, кстати, тоже. Путину удалось создать нечто государствоподобное, находящееся по ту сторону от свободы и демократии, по ту сторону от выборов и законности. Куда ни ткни – сплошные миражи. Вот только кровь, которую эти миражи порождают – она настоящая.

Игорь Яковенко, blogspot.com