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В четверг в Беларуси будет до +9 градусов

  • 27.11.2019, 20:17
В четверг в Беларуси будет до +9 градусов

Ночью термометры покажут от 3 мороза до 3 тепла.

28 ноября в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а утром и днем во многих районах пройдут небольшие кратковременные осадки — мокрый снег, дождь. Ночью и утром прогнозируются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер будет юго-восточный умеренный.

Ночью термометры покажут от 3 мороза до 3 тепла. Днем воздух прогреется до 0... +6, по западу страны ожидается 7-9 выше нуля.


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