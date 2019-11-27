закрыть
27 ноября 2019, среда, 21:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Tesla заменит дворники лазерным устройством

8
  • 27.11.2019, 20:21
  • 2,137
Tesla заменит дворники лазерным устройством
Фото: electrek.co

Лазеры будут включаться самостоятельно с помощью сенсоров.

Инновационная компания Tesla Motors планирует заменить автомобильные дворники лазерами. Об этом сообщает korrespondent.net.

Согласно данным издания, компания запатентовала лазерное устройство, которое заменит автомобильные дворники.

Сообщается, что они будут включаться автоматически. Это станет возможным благодаря сенсорам, которые будут распознавать чистоту стекла.

Лазерное устройство будет очищать не только лобовое стекло, но и боковые стекла и зеркала заднего вида. Никакие жидкости для функционирования лазерных “дворников” не понадобятся.

При этом неизвестно, как лазеры будут действовать во время сильного ливня и насколько они безопасны для зрения водителя и пассажиров.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич