Tesla заменит дворники лазерным устройством 8 27.11.2019, 20:21

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Фото: electrek.co

Лазеры будут включаться самостоятельно с помощью сенсоров.

Инновационная компания Tesla Motors планирует заменить автомобильные дворники лазерами. Об этом сообщает korrespondent.net.

Согласно данным издания, компания запатентовала лазерное устройство, которое заменит автомобильные дворники.

Сообщается, что они будут включаться автоматически. Это станет возможным благодаря сенсорам, которые будут распознавать чистоту стекла.

Лазерное устройство будет очищать не только лобовое стекло, но и боковые стекла и зеркала заднего вида. Никакие жидкости для функционирования лазерных “дворников” не понадобятся.

При этом неизвестно, как лазеры будут действовать во время сильного ливня и насколько они безопасны для зрения водителя и пассажиров.