Опрос CNN: Байден лидирует среди демократов на национальном уровне 27.11.2019, 21:27

Джо Байден

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Бывший вице-президент США Джо Байден продолжает лидировать в гонке за выдвижение среди Демократической партии, показывает новый опрос CNN.

Байдена поддерживают 28% сторонников демократов. За ним идут сенатор Берни Сандерсом с 17% и сенатор Элизабет Уоррен с 14%.

Мэр Пит Буттиджич занимает четвертое место в рейтинге демократов с 11%.

Ни один другой кандидат не набирает 4%.

Президентские выборы запланированы на 3 ноября 2020 года. В них может быть избран 46-й президент США (в случае, если Дональд Трамп не будет избран на второй срок). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом Соединенных Штатов Америки лицо должно быть гражданином США по рождению, не моложе 35 лет, прожившим на территории страны не менее 14 лет.