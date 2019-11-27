Вячеслав Грецкий — о Матче звезд: Я чувствую поддержку со всех сторон 27.11.2019, 21:38

Вячеслав Грецкий

Белорус не забросил ни одной шайбы, но лидирует в голосовании на Матч звезд КХЛ. Как так вышло?

Форвард минского "Динамо" Вячеслав Грецкий прокомментировал флешмоб по продвижению его кандидатуры на Матч звезд КХЛ-2020.

- Прошло несколько дней, и потом понял, что от меня ничего не зависит. Если люди хотят, если у нас такие крутые болельщики, которые могут оказать серьезное влияние на голосование, надо пробовать. Пошла жара, в общем.

Телефон все время вру-у-ум-вру-у-ум. Уже можно даже не проверять, просто все стираю, чтобы непросмотренных сообщений не висело.

Как так получилось? Я проснулся утром, смотрю, а тут вести про мое продвижение. И понеслась! Я как бы изначально против был. У меня действительно пограничное состояние между основным составом и фармом. Мне просто играть хочется на как можно более высоком уровне. А тут столько внимания не по поводу хоккея… Ну я посидел, подумал. Такое состояние было, когда говорят: "Не знаю, что и думать". Не понимаю даже, как мысль правильно выразить… Шок!

Теперь спокойно, я уже примирился, если все-таки поеду, надо не расстроить людей, которые меня поддерживали. Не хочется, чтобы все время звучали сравнения с Уэйном Гретцки. У меня своя история, свой путь. Ну, получилось так, что мы почти однофамильцы.

Очень много внимания, очень много интервью. Про меня писали на официальном сайте Лиги, на канадской TSN. Клуб активно включился. Началось массовое движение. Я чувствую поддержку со всех сторон.

Уровень партнеров на МВЗ? Такие же люди, как и я, ничего страшного там быть не должно. Но сперва надо там оказаться, чтобы прочувствовать атмосферу. Знаете, если я изначально не хотел, то теперь успокоился и понимаю, что могу получить очень крутой опыт. Это колоссально. Не каждому дается подобная возможность. Я уже воспринимаю Матч звезд как праздник. Надо хорошо повеселиться. Тем более нечего переживать, когда тебя все вокруг поддерживают, — цитирует Грецкого Onliner.