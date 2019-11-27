Ученые предложили новый способ побороть алкоголизм 27.11.2019, 21:48

Способ предложили ученые из Университетского колледжа Лондона.

Ученые из Университетского колледжа Лондона заявили о том, что одноразовая доза кетамина может помочь в борьбе с алкогольной зависимостью, сократив количество употребляемого алкоголя, сообщает zn.ua со ссылкой на MedicalXpress.

По словам исследователей, инъекция кетамина после возобновления воспоминаний, связанных с употреблением алкоголя, приводит к снижению тяги к употреблению алкоголя и снижению количества употребляемого алкоголя в течение девяти месяцев.

В исследовании ученых приняли участие 90 человек с сильной алкогольной зависимостью, которые предпочитали употреблять пиво. У них была зависимость, но им не был поставлен диагноз алкоголизм и они не принимали никакого лечения. В среднем, участники исследования выпивали 74 единицы алкоголя в неделю (одна единица равна 10 граммам чистого спирта), что в пять раз больше рекомендуемого лимита.

Участникам дали стакан пива и сказали, что они смогут выпить его после того, как выполнят задание. Добровольцы оценили свое желание выпить, а затем им показали фотографии с различной выпивкой, после просмотра которых они должны были оценить ожидаемый уровень удовольствия от нее.

В первый день проведения эксперимента участникам позволили выпить пиво, а во второй – нет, забрав стакан без предупреждения. Известно, что это должно запустить в мозге процессы, которые формируют память о вознаграждении. Однако на третий день треть добровольцев сделали инъекцию кетамина, который воздействует на систему вознаграждения, препятствуя формированию длительной зависимости. Результаты 10-дневных наблюдений подтвердили, что средство уменьшало желание пить спиртное. Эффект сохранялся в течение девяти месяцев наблюдения.