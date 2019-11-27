Искусство промывать мозги 1 Михаил Пожарский

27.11.2019, 22:01

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Михаил Пожарский

Как КНР удается поддерживать иллюзию «победа партии - это победа страны»?

Лонгрид о современной китайской пропаганде: как самой большой авторитарной стране в мире все еще удается массово промывать мозги населению, несмотря на растущую доступность альтернативной информации?

Первым делом пишут, что после событий на площади Тяньаньмэнь 1989-го года (когда китайских протестующих раскатали танками) китайские власти взяли немного иной пропагандистский курс, суть которого в том, чтобы делать синонимами понятия "партия" и "страна". Победа партии - это победа Китая. И наоборот. Противники режима, соответственно, это не противники партии, а враги всего китайского народа. Проще говоря, китайская пропаганда - это нынче про национализм.

Сразу понятно, что это напоминает: советскую "смену вех" и прочий национал-большевистский поворот при товарище Сталине, достигший апофеоза во время войны. Отказались от мировой революции и классовой борьбы, интересы партии приравняли к интересам родины. Однако такая промывка мозгов кратковременна. Она очевидно работает во время войны, когда приходится спасать страну, а побочно спасению подвергаются и задницы партноменклатуры. Затем войну пытались продолжать в холодном состоянии, но сколько веревочке ни виться - люди все-таки способны разделить интересы КПСС и интересы общества. Поэтому итог закономерный.

Как же Китаю удается поддерживать эту иллюзию? Пишут, что отчасти за счет естественной изоляции. В китайском языковом пространстве альтернативную точку зрения представляет, разве что Тайвань. Все остальное варится в собственном соку. Поэтому не так уж сложно огородить великим файерволлом поле, которое заведомо огорожено языком. Это, кстати, для нас, русских, хорошие новости - у нас нет такой языковой изоляции от остального мира.

Однако самый эффективный способ пропаганды - это вовсе не о том, как сделать так, чтобы альтернативная информация не попала к человеку. Это о том, как сделать так, чтобы человек сам отказался ее воспринимать, даже если ее ему предоставят на тарелочке в готовом к потреблению виде. И здесь у китайских товарищей есть интересные достижения. Пишут, что многим китайским студентам вообще бесполезно давать английские книги (по их же собственной истории) - они хлопают глазами и не понимают что с ними делать. "А зачем нам такая история?", "Будет ли она полезна для страны и партии?"

Что в очередной раз подводит нас к мысли о том, что подлинный водораздел находится не на уровне идеологии, а на уровне базовых ценностей - либо вас волнуют вопросы этики и истины, либо для вас все относительно и существует лишь утилитарная полезность вещей. Достаточно вырастить людей второго типа - и можно их нагружать любой пропагандой. И здесь несложно заметить, что примерно таков подход Мединского и РВИО. "Пускай панфиловцев и не было, но это полезный миф".

Михаил Пожарский, t.me