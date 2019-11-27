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«Газпром» направил в Беларусь запас газа

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  • 27.11.2019, 22:06
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«Газпром» направил в Беларусь запас газа

О цене пока не договорились.

В Москве председатель правления «Газпрома» Алексея Миллера принял белорусского посла Владимира Семашко. Как сообщает пресс-служба российской газовой монополии, «стороны обсудили актуальные направления сотрудничества «Газпрома» и Беларуси в газовой сфере».

Особое внимание при этом было уделено вопросам поставок российского газа в Беларусь и его транспортировки по территории страны после завершения текущего договора в конце 2019-го.

В «Газпроме» подчеркнули, что в подземных газовых хранилищах Беларуси создан необходимый оперативный резерв газа.

До сих пор актуальным остается вопрос цены газа для Беларуси в следующем году. Белорусская сторона настаивает на цене, аналогичной цене на газ для Смоленской области. В свою очередь, российская сторона не исключает даже подорожания газа для Беларуси.

Как стороны готовятся к трудным переговорам

Накануне встречи Семашко и Миллера принадлежащий «Газпрому» журнал «Огонек» раскритиковал ближайших союзников России, обвинив их в иждивенческих настроениях.

Львиная доля критики досталась Александру Лукашенко, которого издание обвинило в зарабатывании миллиардов на российском сырье, в том числе и на собственных предприятиях.


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