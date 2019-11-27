Рост экономики США оказался выше ожидаемого 1 27.11.2019, 22:16

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Торговый спор с Китаем не помешал росту американской экономики.

Рост американской экономики в третьем квартале оказался быстрее, чем сообщалось первоначально, даже несмотря на неразрешенный торговый спор с Китаем, а цены остались на умеренном уровне, свидетельствуют опубликованные в среду новые данные, передает «Голос Америки».

Увеличение объемов экспорта и инвестиций в жилье способствовали корректировке темпов роста экономики с 1,9 до 2,1 процента, согласно уточненным данным Министерства торговли за третий квартал.

Однако, по словам экономистов, позитивные новости омрачают некоторые тревожные факторы.

Так, производственные инвестиции, сильно пострадавшие из-за торговой войны с Китаем, заметно снизились, хотя и меньше, чем сообщалось ранее: на 2,7 процента, а не на 3.

Тем временем компании, наращивающие запасы продуктов, принесли почти 0,2 процента в ВВП.

Это может означать, что компании делают запасы в преддверии введения пошлин или что рост объемов потребления замедляется.

Большинство экономистов полагало, что корректировки по ВВП не будет, однако некоторые верно прогнозировали корректировку в большую сторону. С учетом уточнений показатели в третьем квартале оказались лучше, чем во втором (2 процента). В первом квартале рост составил 3,1 процента.

Потребительские расходы, на которые приходится 70 процентов ВВП США, по-прежнему остаются на высоком уровне и выросли на 2,9 процента, причем отмечен уверенный рост в сфере товаров длительного пользования, таких как автомобили и техника.

Инвестиции в сфере недвижимости выросли на 5,1 процента, продемонстрировав лучший показатель на два года на фоне снижения процентных ставок.

Объем экспорта, на пике торговой войны во втором квартале сократившийся на 5,7 процента, в третьем квартале вырос на 0,9 процента – на 0,2 процента больше, чем сообщалось ранее.

Импорт также вырос больше, чем считалось изначально: на 0,8 процента.

Без учета нестабильного транспортного сектора число заказов на товары долговременного пользования выросло на 0,6 процента.

На этом негативно сказалась 40-дневная забастовка в компании General Motors, однако негативный эффект компенсировало большое количество заказов на продукцию Boeing.

По данным Министерства торговли, инфляция в годовом выражении в октябре осталась на уровне 1,3 процента.