Фотофакт: Сотни минчан шокировали чиновников своей активностью 27.11.2019, 22:44

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Обстановка на презентации проекта по уплотнению Октябрьского района была накалена до предела.

Не успели жители Октябрьского района привыкнуть к сверхплотной застройке под красивым названием «Минск-Мир», как градостроители заявили о намерении уплотнить прилегающие к нему кварталы. Вчера в администрации поговорили о будущем района ул. Кижеватова. Там собираются построить многоэтажные жилые комплексы, в результате чего население района вырастет вдвое. Во столько же вырастет количество квадратных метров жилья. А вот социальной инфраструктуры особо не прибавится: всех детей новоселов планируют обучать в единственной новой школе и детском саду, а лечить в ныне существующих поликлиниках, где, говорят, и так не протолкнуться. К тому же для реализации проекта планируется снести усадьбы вдоль ул. Кижеватова и двухэтажную многоквартирную застройку. Обстановка на презентации проекта была накалена до предела, пишет onliner.by.

«Сейчас будет давка!»

Что такое уплотнение, людям продемонстрировали уже в здании администрации, предоставив нескольким сотням собравшихся тесную аудиторию, в которую люди не смогли вместиться даже стоя. Не исключено, что власти рассчитывали сократить количество желающих поучаствовать в презентации проекта, назначив собрание на 17:00, за час до официального окончания рабочего дня. Но это не помогло вообще или в должной степени: минчан, желающих послушать, как изменится их район, собралось экстремально много. Народ зверел и требовал перенести собрание в другую аудиторию. Администрация пообещала провести второе собрание для тех, кто не поместился на первом, но первое свернуть не пожелало.

— Извиняемся, что так вышло, не ожидали такого ажиотажа, — признался Павел Тома, замглавы администрации Октябрьского района. — Поэтому будет проведено еще одно собрание. Приходите завтра в 18:00 в школу №1. Однако сегодня в соответствии с регламентом собрание тоже будет проведено.

— Организуйте встречу как положено! Не надо разбивать аудиторию, мы должны слышать друг друга! — требовали собравшиеся, но администрация ушла в глухой отказ:

— Эта встреча проводится никак не с целью общения или голосования, а с целью информирования населения. Для общения у вас есть чаты.

— Сейчас будет давка, заканчивайте мероприятие. Вы что, нас за скот держите?

— Еще раз повторяю: вас никто не держит.

Под возмущенные выкрики граждан градоначальники продемонстрировали ролик, в котором приятный женский голос зачитывал основные параметры застройки, задачи проекта и этапы его реализации.

Что будет с районом улицы Кижеватова?

Изменения коснутся территории в границах улиц Брестской — Кижеватова — русла реки Лошицы. Сейчас здесь проживают 4,7 тысячи человек, а после реализации проекта численность населения возрастет в два раза — до 9,4 тыс. человек. Примерно во столько же раз увеличится жилой фонд: с нынешних 113,3 тыс. кв. м до 256,1 тыс. кв. м, из них 180 тыс. кв. м будут располагаться в многоэтажках.

Многоэтажки с общественными объектами на первых этажах планируют построить вдоль улицы Кижеватова и 3-го переулка Зубачева, где пройдет новый участок 3-го городского кольца. Новую многоэтажную застройку увяжут с проектными решениями ЖК «Минск-Мир».

Детальный план доступен в хорошем разрешении на сайте администрации Октябрьского района.

Для строительства многоэтажек необходимо снести полтора десятка старых двухэтажных домов и часть усадебной застройки в районе 4-го Брестского переулка. Под снос в общей сложности попадут 62 усадьбы и 133 квартиры в двухэтажках. Рядом со 2-м Брестским переулком вблизи русла реки выделят площадки для новых усадеб и таунхаусов, но жить там будут, вероятно, не те, кто попал под снос.

Уплотнение района жильем потребует развития социальной инфраструктуры. В проекте — одна школа (960 мест) и один детский сад (350 мест), культурно-досуговый центр, многофункциональный комплекс и некоторые другие объекты, отмеченные на карте. Строительство новой поликлиники не запланировано: новых жителей района распределят по уже существующим учреждениям.

Черниговское кладбище планируют закрыть для захоронений, чтобы освободить для застройки прилегающую к нему территорию.

Сроки

На карте синим цветом отмечена первая очередь застройки, которую планируют начать до 2025 года. Двухэтажки вдоль ул. Кижеватова начнут сносить после 2025 года, еще позже на их месте появятся многоквартирные новостройки с общественными объектами на первых этажах.

Замглавы администрации подчеркнул, что сроки реализации проекта, которые наметили архитекторы, едва ли увязаны с градостроительными реалиями: для того, чтобы вблизи ул. Кижеватова снесли усадьбы, двухэтажки и построили больше 140 тыс. кв. м жилья, мало решения городских властей — нужны и деньги инвесторов.

— Сроки, указанные в детальном плане, — это видение архитекторов. Реализация проекта начнется тогда, когда появится финансовая возможность, то есть инвесторы. Так что сегодня вам никто не ответит, когда все это будет реализовано на практике. Более того, никто не будет застраивать и сносить эту территорию, пока в Октябрьском районе не пройдет третье кольцо. Оно пока не планируется, не проектируется, не говоря уже о том, чтобы его строить. Но его невозможно проектировать, пока не будет согласован этот детальный план.

Что об этом думают люди?

Больше давки, которая случилась на презентации, людей возмущал сам проект детального планирования: жители усадеб, которые идут под снос, не видели в сносе никакой необходимости, а жители домов, которым нашлось место в проекте, ужаснулись картине будущего, которую здесь нарисовали архитекторы: экстремальная плотность застройки и минимум социальной инфраструктуры.

Главный архитектор проекта Зоя Заборовская обосновала необходимость сноса и уплотнения скорым введением в эксплуатацию станции метро «Ковальская Слобода»:

— Метрополитен нужно нагружать, если его строят и вкладывают такие деньги. В усадьбы вам метрополитен не провели бы.

— Как вы могли запроектировать столько многоэтажек и не запроектировать школы с поликлиниками? Вы были в 13-й детской поликлинике? У нас отсутствует лор, гинеколог, ортопед. И туда вы собираетесь запихнуть всех детей новых жителей? — возмущалась жительница района.

— Не только в эту поликлинику. Они будут распределены по существующим учреждениям здравоохранения. К тому же мы предусмотрели амбулаторию.

А что касается школ и детских садов, мы работали с Комитетом по образованию Мингорисполкома, и они рекомендовали нам запроектировать крупные учреждения образования вместо череды мелких. Детсад вместимостью в 350 мест рассчитан на обеспечение населения проектируемого района. Школу с бассейном на 960 мест, которой раньше не было, мы тоже заложили в этом проекте.

Многие усадьбы были определены под снос ради странных объектов или при странных обстоятельствах: так, на месте одного из блокированных домов посреди частного сектора градостроители нарисовали небольшое кафе (неподалеку от уже существующего), а по соседству «приговорили» свежий дом, построенный в 2008 году.

— Это территория перспективного сноса, еще неизвестно, когда до нее очередь дойдет, — пояснил замглавы администрации, отвечая на вопросы недовольных жителей. — Вы пока живите на здоровье. Можете жить, по новому указу президента можете реконструировать, улучшать. Никто вам не мешает. Извещение о сносе вы получите только за два года до оного.

Минчане спрашивали проектировщиков и о необходимости закрыть действующее кладбище. Как пояснила главный архитектор проекта Зоя Заборовская, кладбище будет закрыто лишь для новых захоронений. Однако можно будет подхоранивать родственников в уже существующие могилы. Эдакое уплотнение по-кладбищенски.

— Закрытие кладбища связано с необходимостью поменять его статус, чтобы не было новых захоронений. По закону, в пределах 100-метровой зоны от действующих кладбищ нельзя размещать жилье и общественную застройку. Держать 100-метровую зону вокруг кладбища совершенно нецелесообразно. Поэтому его нужно закрыть, — объяснила автор проекта.

Общественное обсуждение пройдет с 18 ноября по 12 декабря 2019 года. Завтра в 18:00 в актовом зале средней школы №1 по ул. Чкалова, 3а состоится еще одна презентация для тех, кто не смог поместиться в аудитории сегодня. Замечания и предложения по проекту можно будет направить в письменном или электронном виде в адрес администрации Октябрьского района с пометой «общественное обсуждение» (почтовый адрес: 220039, г. Минск, ул. Чкалова, 6, каб. 105, 109, 111; электронный адрес: okt.stroit@minsk.gov.by) или оставить в журнале замечаний и предложений. Журнал хранится в администрации Октябрьского района, но будет присутствовать на завтрашней презентации.