Трамп подписал закон о поддержке демократии в Гонконге 28.11.2019, 8:04

Документ обязывает Госдепартамент США ежегодно отчитываться перед Конгрессом о ситуации в регионе.

Президент США Дональд Трамп подписал в среду, 27 ноября, законопроект о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге. Он обязывает Госдепартамент Соединенных Штатов не реже одного раза в год представлять Конгрессу доклад о том, обладает ли Гонконг достаточной степенью автономии, чтобы для него сохранялись льготные условия торговли с США. Документ также предусматривает возможность санкций против лиц, нарушающих права человека, сообщает dw.com.

Еще один законопроект, подписанный главой Белого дома, запрещает экспорт из США в Гонконг определенных видов полицейского снаряжения, включая слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры.

Трамп подчеркнул, что подписал оба документа "из уважения" к председателю КНР Си Цзиньпину и жителям Гонконга. Он выразил надежду на то, что "лидеры и представители Китая и Гонконга сумеют мирно урегулировать разногласия". В долгосрочной перспективе это "приведет к миру и процветанию для всех", добавил президент США.

Критическая реакция администрации Гонконга

Администрация Гонконга раскритиковала позицию Белого дома. По ее мнению, подписание законопроектов разрушит отношения с США, является вмешательством во внутренние дела и может послать протестующим неверный сигнал.

Массовые протесты из-за планов властей разрешить экстрадицию в Китай

С июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники сперва выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

В октябре министр Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли снял с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников властям КНР. Однако самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю не утихают.