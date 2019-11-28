Стало известно, почему Марадона не вернулся в Брест 4 28.11.2019, 8:48

1,662

Дело в амбициях?

Главная причина, по которой легендарный в прошлом футболист не вернулся в Беларусь, связана с тренерскими амбициями Марадоны. Об этом рассказала пресс-секретарь футбольного клуба «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова в эфире программы «Спортивная среда» на «Радио-Минск», сообщает агентство «Минск-Новости».

— Второй приезд Марадоны в Брест не состоялся, потому что Диего мечтал тренировать команду, а наш клуб предлагал представительскую миссию. Марадона с ней внутренне не согласился. Поэтому, получив предложение от мексиканского «Дорадоса», он его принял, — отметила О. Хижинкова.

Напомним, в мае 2018 года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», а в июле прилетел в Брест. Однако уже в сентябре аргентинец стал главным тренером мексиканского клуба «Дорадос», выступающего во втором по силе футбольном дивизионе Мексики.