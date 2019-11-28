Напиток звезд: какой кофе по утрам предпочитают знаменитости 2 28.11.2019, 8:51

О кофейных привычках актеров и музыкантов из прошлого и настоящего.

Вопрос на засыпку: что общего между Бритни Спирс, Томом Крузом и вами? Одна любовь на всех – любовь к кофе, пишет eclectic-magazine.ru.

Если верить светским новостям, то в Голливуде чуть ли не каждый второй кофеман: Дэнни Де Вито выпивает в день по несколько чашек капучино с сахарозаменителем, Том Круз не представляет свою жизнь без коктейля на основе кофе Mocha Frost, а Эшли Симпсон серьезно и давно влюблена в американо.

Чашка кофе с Робертом де Ниро за 8 500 долларов

Когда де Ниро необходимо расслабиться, он вручную мелет кофе. Роберт неоднократно признавался журналистам, что этот процесс – отличная терапия для расслабления. Кофейные предпочтения актера – это традиционный, крепкий, несладкий кофе. За день де Ниро выпивает минимум пару чашек любимого двойного эспрессо.

Да и фанаты Роберта де Ниро те еще кофеманы: однажды поклонник актера заплатил 8 500 долларов всего лишь за возможность выпить с ним чашечку кофе.

Холодный кофе для Николь Ричи и Бритни Спирс

Николь часто видят в кофейнях, а также на прогулках с любимым напитком. По слухам, она предпочитает пить кофе со льдом. Бритни Спирс также предпочитает холодный и освежающий фраппучино. Кстати, приготовить любимые напитки знаменитостей вы можете прямо на своей кухне. Все что вам понадобится: кофе, лед, сироп, сахар, сливки и немного «звездности».

Эштон Катчер и ода кофе

Эштон Катчер вместе со Скаут, дочкой Деми Мур, сочинили настоящую оду кофе. Песня под названием My Sober рискует стать гимном всех кофеманов. К видеоролику Эштон сделал подпись: «Эту песню мы со Скаут сочинили сегодня утром, надеемся, что вам понравится».

Кстати, актер признается, что ему сложно выбрать любимый кофе, но фаворит у него все-таки есть – карамельный маккиато со льдом.

Кофеманы прошлых веков

Если вы вдруг решили, что любовь к кофе у современных знаменитостей – трендовое явление, то спешим вас разубедить. Этот напиток предпочитали и легендарные личности прошлых веков. Например, Людвиг ван Бетховен с особой серьезностью подходил к приготовлению напитка: свой кофе он готовил из 64 кофейных зёрен. К слову, если вы захотите попробовать кофе «по-бетховенски», то учитывайте, что напиток получится довольно крепким.