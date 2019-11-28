закрыть
28 ноября 2019, четверг, 10:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

США обратились к Украине и Зеленскому перед нормандским саммитом

  • 28.11.2019, 8:54
  • 1,826
США обратились к Украине и Зеленскому перед нормандским саммитом
Морган Ортегус

Заявление Госдепартамента зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус.

Перед третьей встречей c начала войны РФ против Украины лидеров нормандской четверки США выразили поддержку Украине в том, как она "движется вперед на пути к мирным переговорам". Заявление Госдепартамента США зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус, сообщает liga.net.

США обещают работать с союзниками и партнерами, чтобы заставлять РФ выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

"Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - уточнила Ортегус.

Как выразились в Вашингтоне, в последние недели президент Владимир Зеленский "делал осторожные, но нелегкие шаги" на пути к миру и реформам: дипломатические контакты для мирного процесса, разведение сил, укрепление верховенства права, создание более благоприятного инвестклимата и благоустройство оборонного сектора.


популярное за неделю

Мнение

Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести
Снимайте маски, господа
Снимайте маски, господа Виктор Горбачев
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам
Зь верай у праўду Каліноўскага мы пераможам Івонка Сурвілла
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского
Все мы - потомки Великого Княжества Литовского Тадеуш Кондрусевич