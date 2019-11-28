США обратились к Украине и Зеленскому перед нормандским саммитом 28.11.2019, 8:54

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Морган Ортегус

Заявление Госдепартамента зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус.

Перед третьей встречей c начала войны РФ против Украины лидеров нормандской четверки США выразили поддержку Украине в том, как она "движется вперед на пути к мирным переговорам". Заявление Госдепартамента США зачитала пресс-секретарь ведомства Морган Ортегус, сообщает liga.net.

США обещают работать с союзниками и партнерами, чтобы заставлять РФ выполнять взятые на себя обязательства по минским соглашениями и начать процесс мирного восстановления полного суверенитета Украины над Донбассом.

"Это было бы первым шагом к полному восстановлению территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды", - уточнила Ортегус.

Как выразились в Вашингтоне, в последние недели президент Владимир Зеленский "делал осторожные, но нелегкие шаги" на пути к миру и реформам: дипломатические контакты для мирного процесса, разведение сил, укрепление верховенства права, создание более благоприятного инвестклимата и благоустройство оборонного сектора.