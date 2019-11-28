Названы имена российских богачей, лишенных вместе с Дерипаской гражданства Кипра 2 28.11.2019, 9:19

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Местная газета опубликовала список тех, кто остался без «золотого паспорта».

Кипрская газета Politis впервые назвала имена бизнесменов, у которых власти страны решили отозвать «золотые паспорта», выданные в обмен на инвестиции. Статья со списком опубликована в номере от 27 ноября, PDF-версия газеты есть у Forbes.

В списке, опубликованном изданием, трое российских инвесторов, но решения об отзыве паспортов касаются также их родных, следует из статьи. По данным Politis, власти Кипра решили лишить гражданства миллиардера Олега Дерипаску F 30 и двоих его детей, экс-президента Еврофинанс Моснарбанка Владимира Столяренко, его супругу и дочь, а также бывшего первого вице-президента этого же банка Александра Бондаренко, его супругу и двоих детей.

Представитель Дерипаски на запрос Forbes ответил, что бизнесмен не получал от властей Кипра уведомлений о статусе его гражданства. Информация об отзыве паспорта Дерипаски не соответствует действительности, утверждает представитель миллиардера. «Но тот факт, что Кипр очевидно подвергается беспрецедентному давлению со стороны США для создания сложностей российскому бизнесу, возмутителен и должен вызывать серьезное беспокойство мирового сообщества», — добавил он.

Еврофинанс Моснарбанк в свою очередь сообщил Forbes, что не считает возможным комментировать сведения, не имеющие отношения к деятельности банка и «носящие предположительный характер». Пресс-служба банка отметила, что Столяренко не работает в банке с июня 2012 года, а Бондаренко — с 2014 года.

«Никаких уведомлений об этом ни Александр Бондаренко, ни Владимир Столяренко не получали, а слухи мы не комментируем», — сообщил Forbes представитель финансистов.

В начале ноября власти Кипра сообщили, что решили отозвать 26 «золотых паспортов». Официально правительство Кипра не называло имена и страны происхождения тех, кого решило лишить гражданства. В тот же день издание Cyprus Times, телеканал AlphaNews и сайт Ekirikas сообщили, что среди 26 человек, которым предстоит лишиться паспортов Кипра, больше всего россиян — девять человек. В списке также оказались восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и выходец из Малайзии. Министерство внутренних дел Кипра не ответило на запрос Forbes. Издание Cyprus Times отмечало, что решение принято в отношении 26 граждан, но касается заключения лишь девяти инвестиционных сделок, то есть лишение паспортов грозит девяти инвесторам и 17 членам их семей.

Одной из причин лишения 26 человек гражданства Кипра стал розыск по линии Интерпола, говорил министр внутренних дел республики Константинос Петридис. По его словам, все отозванные «золотые паспорта» — гражданство в обмен на инвестиции — были выданы в период с 2012 по 2017 год. Как утверждал телеканал AlphaNews, другой причиной лишения гражданства могли стать ограничения со стороны Евросоюза или санкции, связанные с нарушением прав человека.

Процедура лишения гражданства еще не завершена, и потерявшие паспорт могут подать апелляцию. Петридис отмечал также, что проверка «золотых паспортов» не закончена и в будущем документы могут быть отозваны и у других людей.