«Северный поток-2»: как Польша разрушает миф о «дешевом» российском газе 2 28.11.2019, 9:40

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Американский сжиженный газ побеждает в Восточной и Центральной Европе.

В дополнениях к законопроекту США о национальной обороне на 2020 год предусматривается введение санкций против компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток-2», сообщает «Голос Америки».

Введение газопровода в эксплуатацию запланировано на середину следующего года. Самым большим лоббистом этого проекта в Западной Европе является Германия, наиболее активно против «Северного потока-2» выступает ряд государств Центральной и Восточной Европы, а также США. По мнению противников этого проекта, он усилит энергетическую и даже политическую зависимость Европы от России.

Корреспондент Русской службы «Голоса Америки» связалась с экспертами из ряда стран «Новой Европы» и попросила их изложить свои аргументы.

«Северный поток-2» не соответствует европейской энергетической политике

Бывший министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас ныне является экспертом Европейской комиссии по вопросам энергетической безопасности. Он напомнил, что в недавнем прошлом Россия демонстрировала свои возможности в плане «топливного шантажа», когда были прекращены поставки газа в Европу через Украину. «Что касается непосредственно Литвы, то нам «Газпром» продавал свою продукцию по завышенной цене, в то время, как в других странах Европы российский газ продавался намного дешевле. То есть мы видим использование газа и других природных ресурсов, как рычагов политического давления», – отмечает эксперт Еврокомиссии.

Кроме того, Арвидас Секмокас считает, что выступая против «Северного потока-2», его страна проявляет солидарность с Украиной. «Несмотря на уверения российской стороны, что поставки газа через Украину в Европу не прекратятся, все-таки, такой риск имеется.

Ну, и наконец, я считаю, что этот проект не соответствует европейской политике по борьбе с изменением климата. Европа выражает намерение уменьшать использование ископаемых энергетических ресурсов и переходить на возобновляемые источники. А «Северный поток-2» не соответствует этой политике», – подчеркивает собеседник Русской службы «Голоса Америки».

И добавляет, что после введения в строй терминала в Клайпеде по приему сжиженного природного газа из США, «Газпром» снизил цены на свою продукцию для Литвы. Кроме того, республика рассматривает возможность закупки природного газа в Норвегии и Северной Африке, что усилит конкуренцию среди поставщиков, а это в свою очередь, на руку литовским гражданам.

«Газопровод «Союз» был построен, несмотря на санкции»

Обсуждая возможность введения американских санкций против компаний, участвующих в прокладке «Северного потока-2», глава Сенатского комитета по международным отношениям Джеймс Риш (James E. Risch) сказал: «Это дорого им обойдется. Я думаю, что если эти санкции будут приняты, компании будут закрыты, и я думаю, что россиянам придется искать другой способ сделать это, если они смогут это сделать».

На просьбу высказать свое мнение по этому поводу литовский эксперт Европейской комиссии по энергетической безопасности ответил: «Мы пока еще не видели текста американского законопроекта, поэтому сложно сказать, какие именно последствия он будет иметь. Но мы видим, что президент США Дональд Трамп выполняет обещания, данные во время избирательной кампании. По поводу поставок российского газа в Европу конкретных высказываний тогда не было, но беспокойство, что это уменьшит энергетическую безопасность Европы, выражалось не раз. Поэтому возможность введения таких санкций я считаю реальной, и если это произойдет, то это будет иметь определенное влияние на энергетическую ситуацию в Европе и на взаимоотношения с Россией насчет поставок газа», – заключил свой комментарий Арвидас Секмокас.

Бывший советник правительства Украины, а ныне – независимый словацкий эксперт Карел Хирман полагает, что не нужно преувеличивать роль очередных американских санкций, даже если они будут введены. «Опыт истории нам говорит, что в администрации президента Рейгана и премьер-министра Тэтчер в свое время ввели санкции против советского газопровода «Союз». Но и тогда – в разгар Холодной войны и во времена существования «Железного занавеса» этот газопровод был построен. Поэтому я настроен скептично», – подчеркивает он.

А критическую позицию своей страны относительно «Северного потока-2» Карел Хирман объясняет так: «Транзит из Украины в Европу продолжается как раз через Словакию. Поэтому если транзит сибирского газа через Украину прекратится, это напрямую почувствует именно Словакия, а не Польша, или страны Балтии».

«Имели место соображения не экономии, а политики»

Аргументы польской стороны в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки» изложил экономический аналитик из Гданьска Кшиштоф Щепанек.

Он также начал с исторического экскурса, а именно с решения России, Беларуси и Польши построить газопровод «Ямал-Европа». Строительство закончилось в 1999 году, и пропускная мощность газопровода составляла около 33 миллионов кубометров газа в год. Рассматривалась возможность строительства второй ветки, но эти планы не были осуществлены, как читает Кшиштоф Щепанек, по политическим соображениям.

«Дело в том, что «Ямал» был самым дешевым вариантом поставок газа из России в Европу. Но Москва начала говорить, что надо строить «Северный поток», потому что никто не знает, как будет выглядеть пересылка газа через Беларусь и Украину. Со стороны Польши и стран Балтии поступило предложение, что если Москва боится транзита через Беларусь и Украину, то можно проложить трубу «Amber» через Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и дальше в Германию. И это было бы намного дешевле, чем прокладывать трубу по дню моря, но подороже, чем «Ямал», который передает нам газ напрямую», – замечает польский аналитик.

И приводит данные финансовых экспертов о том, что строительство трубопровода «Amber» обошлось бы в $3 млрд в ценах 2000 года, тогда как две ветки «Северного потока» стоят, как минимум, в три раза больше. Тем не менее, российская сторона настаивала именно на подводном варианте газопровода. «Значит, имели место соображения не экономии, а только политики. Строительство «Северного потока - 2», это – с польской точки зрения – попытка развала Евросоюза изнутри. Это – элемент большой российской политики, которая осуществляется для развала объединенной Европы, чтобы полегче можно было играть с конкретными странами, а не с Европейским Союзом. Просто – «разделяй и властвуй», – считает он.

К 2022 году Польша планирует отказаться от покупки российского газа, а в середине ноября Польская нефтяная и газовая компания PGNiG сообщила о значительном сокращении закупок продукции «Газпрома». Насколько безболезненными могут быть последствия такого шага?

Большая восточноевропейская игра с «Газпромом»

Отвечая на этот вопрос, Кшиштоф Щепанек привел пример Литвы, которая построила терминал «Independence». «Теперь литовцы могут с технической точки зрения без проблем получать 10 миллиардов кубических метров газа в год. От разных поставщиков. Хотя для их экономики хватает двух-трех миллиардов кубометров. Поэтому у Литвы сейчас нет никаких проблем с газом», – отмечает собеседник «Голоса Америки».

Схожая ситуация, по мнению Щепанека, может сложиться и в Польше. В настоящее время страна потребляет порядка 15 миллиардов кубометров газа в год, из которых одна треть – собственная добыча. Терминал в Свиноуйсьце имеет возможность перекачивать от пяти до семи миллиардов кубометров в год. Наконец, идет строительство газопровода из Норвегии, по которому можно будет получать еще пять миллиардов кубометров. Рассматривается возможность прокладки транзитной трубы из Литвы в Польшу. Наконец, идут переговоры между Польшей и Украиной о создании газового интерконнектора, наподобие того, что действует между Великобританией и континентальной Европой.

«И все это вместе приведет к тому, что «Газпром» будет продавать в Польше и Украине газ на тех же условиях, что и в Литве, то есть на условиях рынка покупателя, а не продавца. А это значит, что газпромовская цена будет ниже, и все будет осуществляться в рамках европейского энергетического закона. И в этом заключается большая восточноевропейская игра с «Газпромом», – подчеркивает Кшиштоф Щепанек.

И подытоживает, что подобная стратегия разрушает российский миф о том, что продукция «Газпрома» самая дешевая, и что европейцы себе же во вред покупают американский СПГ, который заведомо дороже: «На деле оказывается, что американский газ, поступающий на терминал в Свиноуйсьце, дешевле газа от «Газпрома». Кстати, никто не имеет ничего против того, чтобы и дальше покупать газ у «Газпрома». Но без многолетних контрактов, с правом перепродажи и по конкурентоспособной цене».