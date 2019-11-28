Александр Невзоров: Царь Цап-Царап и сонмище словоблудов 1 28.11.2019, 9:58

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Александр Невзоров

Предложение еще раз продать страну вызвало живой интерес на съезде «Единой России».

Известный публицист Александр Невзоров поделился впечатлениями о съезде «Единой России».

Отметим, Владимир Путин стал главным героем съезда, на трибуну которого его сопроводил Дмитрий Медведев.

– Словоблуды, коньюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее, и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе и в нашей новейшей истории, – сказал Владимир Путин. – Статус партии власти не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России.

Александр Невзоров, в свою очередь, так оценил на «Эхе Москвы» это действо:

– Такое количество костюмов Brioni, Zilli и Kiton в одном месте давненько не собирались, как на этом съезде. Я внимательно отсматривал. Я ради этого посмотрел пленку, будучи специалистом в этих вопросах. Костюмы там махали руками, чесались, стряхивали перхоть. Я, действительно, специально пронаблюдал марки.

И наполнители этих всех брионей, они вели себя неожиданно прилично на этом съезде. Вот никто на волосатых грудях не писал себе фломастером: «Область моя, я на вписке!», не селфился и не посылал свою фоточку в закособрание своего региона или своей области.

И вот я еще посмотрел панораму из-за спин, и там стало понятно, что торжествует зож в «Единой России», потому что тот шестискладочный затылок, который был популярен очень на XVII съезде «Единой России» и даже на XVIII, вот он на XIX уступил место прочно трехскладочному загривку.

А вот из «Ролексов» делегатов этого съезда можно было сложить тикающий курган метров 10 высотой, и в этом кургане можно было захоронить весь политсовет партии прямо на квадроциклах и с фэсэошной охраной.

…В общем, они решали, как варить для своей партии эликсир вечной молодости вечной избирательности. Что-то они придумали. С учетом того, что партия порядком осточертела даже самой тупой части населения, то есть так называемому народу. Это очень непростая задача, но решаемая.

И в какую-то минуту мероприятие очень хмуро посетил даже царь Цап-Царап I, потому что у нас Владимир Владимирович с некоторых пор вполне достоин этого титула.

Он обозвал всех присутствующих словоблудами, конъюнктурщиками, приставшими к статусу правящей партии… Вызвал несколько недоуменный шорох в зале, когда сказал о том, что единороссы готовы сдать страну. А поскольку они Россию уже как минимум раз пять уже сдали, они решили, что им приготовили еще одну какую-нибудь страну и возбужденно переглядывались, привставали, осматривались, в общем, хотели устроить дележку.

Похоже, ясно, почему Лукашенко хорошо разбирается в Brioni и откуда у него часы Patek Philippe

В общем, маркировка «словоблуды и конъюнктурщики» – это отличная маркировка со стороны президента, но она несколько обедняет эту всю живопись, которая разворачивалась на съезде. Потому что я посмотрел, там наряду с такими начинающими воришками, которые еще первый государственный миллионишко пробуют на зуб, там были такие мастера художественных распилов, там были там такие рядовые рвачи и опытные взяточники были тоже, масштабные, разовые кликуши и закоренелые хамы, опытные держиморды.

То есть были все.