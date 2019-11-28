Эксперты: Гуманитарии победят на рынке труда в 2020 году 28.11.2019, 10:06

Их преимущества — soft skills и критическое мышление.

Директор по исследованиям Future Workplace в New York Times и автор нескольких книг по развитию карьеры Дэн Шобель представил на LinkedIn топ тенденций, которые определят стиль работы в 2020 году. Одна из них — востребованность гуманитарных знаний и навыков, пишет zautra.by.

«Искусственный интеллект продолжит автоматизировать технические навыки и стимулировать спрос на soft skills, такие как креативность, коммуникация и эмпатия. Поэтому гуманитарные науки вновь станут необходимыми», — говорит Шобель.

Эксперт добавляет, что начальная зарплата таких специалистов ниже, чем у «технарей», зато в течение жизни их доходы растут намного быстрее, чем у выпускников STEM (science, technology, engineering, math). Как отмечают аналитики McKinsey, гуманитарные навыки с наименьшей вероятностью будут автоматизированы.

Быстрое развитие инноваций и их воздействие на общество приведут к росту востребованности критического мышления и высокого уровня коммуникаций, которые развиты именно у гуманитариев в силу специфики образования, считает Шобель.

«Поскольку в будущем компаниям неизбежно придется больше полагаться на ИИ и машинное обучение, они столкнутся с множеством вопросов, на которые нет точных ответов. Умение формировать оценочные суждения станет очень важным», — уверен сооснователь платформы по продаже подержанных автомобилей Shift Джордж Арисон. Предприниматель имеет ученую степень в области политологии.

По мнению Арисона, если бы модераторы Facebook обладали более широким кругозором, глубокими знаниями этики, коммуникаций и истории, они бы гораздо лучше справлялись с проблемами, связанными с фейкньюс и свободой слова в соцсети.

«Следующее поколение великих ИТ-компаний должно будет найти способы успешного и гармоничного взаимодействия программного обеспечения с реальными людьми в реальном мире, — говорит гендиректор Shift Тоби Рассел, получивший в Оксфорде докторскую степень в области международных отношений. — Нужны лидеры, способные объединить людей, процессы и технологии, тем самым создав технологическую дипломатию».

В октябре эксперт по психологии из Стэнфорда Нир Эяль назвал главный навык сотрудника будущего. По его словам, современные работники делятся на два типа — те, кто позволяют другим людям контролировать свое внимание и жизнь, и те, кто «с гордостью могут называть себя «нерушимыми».