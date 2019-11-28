Многодетный отец выиграл 105 миллионов фунтов и решил озолотить родную деревню 28.11.2019, 10:11

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Интересный случай произошел в британском графстве Западный Сассекс.

Житель английской деревни в городе Селси, графство Западный Сассекс, выиграл в лотерею 105 миллионов фунтов стерлингов (8,6 миллиарда рублей) и решил помочь местному населению. Об этом сообщает издание Daily Mail (перевод — lenta.ru).

42-летний Стив Томсон (Steve Thomson) утверждает, что регулярно играл в лотерею на протяжении последних 25 лет. 19 ноября его лотерейный билет с комбинацией чисел 08-10-15-30-42-04-06 принес девятый по величине выигрыш в истории Национальной лотереи. «Когда я узнал о победе, меня всего затрясло. Я понимал, что сорвал огромный куш, и растерялся. Я не знал, что мне делать», — признался победитель.

«Я пошел в свой фургон, вернулся обратно в дом, хотел постучаться к соседям, потом снова подошел к машине, — рассказал Томсон. — Думаю, я был на грани сердечного приступа». Самозанятый строитель рассказал о победе 41-летней супруге Ленке (Lenka Thomson) и родителям, которые попросили доказательство выигрыша. «Теперь уже все верят», — подчеркнул он.

Изначально Ленка решила, что муж выиграл 105 тысяч фунтов, и предложила потратить призовые деньги на рождественское путешествие. Теперь Стив намерен осчастливить на Рождество не только супругу, но и жителей родной деревни. «Я постараюсь быть щедрым, но разумным. У меня появилось так много денег, что я хочу радовать окружающих, — отметил британец. — Я живу в маленькой деревне, из которой не хочу уезжать. Я сделаю для этой деревни все, что будет в моих силах».

Томсоны хотят переехать в более просторный дом в пределах любимой деревни. Отец троих детей подчеркнул, что не собирается бросать работу и предупредил всех клиентов, что выполнит в обещанный срок заказы по установке окон и теплиц. «Когда я отойду от этой шокирующей новости, я все равно продолжу чем-то заниматься. Я не из тех людей, которые могут просто сидеть на месте и ничего не делать», — заключил он.