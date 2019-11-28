Бывшему президенту Лулу продлили срок заключения 2 28.11.2019, 10:29

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Лула да Силва

Наказание экс-правителю увеличили до 17 лет.

Федеральный суд четвертого округа Бразилии отклонил апелляцию бывшего президента Лулы да Силы по делу о коррупции и продлил срок его тюремного заключения до 17 лет.

Об этом сообщает телеканал Globo.

Суд подтвердил, что да Силва приобрел дом и землю в штате Сан-Паулу за незаконно полученные средства.

8 ноября Лула да Силва, осужденный по обвинению в коррупции и отмывании денег, вышел на свободу.

В 2018 году экс-президент Бразилии Лула да Силва был приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и отмывании денег. Затем Верховный суд сократил срок до 8 лет и 10 месяцев.

В феврале 2019 года он был приговорен к 13 годам лишения свободы по другому делу о коррупции, и ему все еще грозит полдюжины судебных разбирательств.