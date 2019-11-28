Минфин Украины передал «ПриватБанк» Кабмину 28.11.2019, 10:38

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Собственником 100% акций стало украинское государство.

Министерство финансов Украины передало «ПриватБанк» Кабмину. Об этом свидетельствует информация о владельцах банка по состоянию на 25 сентября 2019 года, опубликованная на сайте Нацбанка, сообщает nv.ua.

С момента национализации ПриватБанка собственником банка было государство в лице Минфина.

Издание Finclub предполагает, что таким образом власти пытаются избежать возврата банка олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Экс-владельцы ПриватБанка оспаривают договор купли-продажи акций «ПриватБанка» между Минфином и лицами, которые были на тот момент акционерами банка. Если Минфин проиграет, он будет вынужден вернуть акции бывшим собственникам, но теперь ведомство уже не имеет к ним доступа.

Напомним, «ПриватБанк» был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель неработающих кредитов «ПриватБанка», который классифицируется как связанный с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивается в 212,795 млрд грн.

Расследование независимого агентства Kroll показало, что «ПриватБанк» был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в $5,5 млрд».

В украинских судах рассматриваются сотни дел, связанных с «ПриватБанком». Банк также судится с экс-владельцами в Великобритании и США.