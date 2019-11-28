Переломное лето 2019-го 1 Александр Плющев, «Немецкая волна»

28.11.2019, 10:53

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ФОТО: ЕВГЕНИЙ ФЕЛЬДМАН/«МЕДУЗА»

Российская молодежь стала индикатором важных процессов.

Если посмотреть на свежий опрос "Левада-центра", посвященный эмиграционным настроениям россиян, поначалу ничего особо не бросается в глаза. Ну да, 21% опрошенных хотят уехать из России, это сразу на 5 процентных пунктов больше, чем всего лишь полгода назад. Но этот показатель был и повыше - в "протестные" 2011 и 2013 годы.

Тем более, что число тех, кто уезжать не хочет, ровно такое же, как и в "крымский" 2014-й - 77%. Другое дело, если посмотреть разбивку по возрастам, вот там - настоящая сенсация, на которую обратили внимание журналисты. 53% молодых россиян (18-24 года) хотели бы искать лучшей жизни за рубежом, это самый большой показатель за последние 10 лет.

Переломное лето 2019-го

Очевидно, что между намерением и хотя бы попыткой эмиграции - пропасть. Из тех, кто подумывает об отъезде, предпринять какие-либо практические действия решается далеко не большинство. А уезжают так и совсем немногие. Тем не менее такой ответ - это важная декларация, заявление о том, что особого желания жить в стране тоже нет. Как и в общей статистике, рост числа желающих эмигрировать молодых россиян произошел за последние шесть месяцев, и сразу на 16 процентных пунктов!

Не нужно обладать экстраординарными аналитическими способностями, чтобы сопоставить самые яркие события этого полугодия с ответами опрошенных. Тем более, что события эти напрямую касались именно молодежи. Пусть они, в основном, происходили в Москве, но следили за ними и делали выводы - по всей стране.

Сначала люди, преимущественно как раз молодые, попытались совершенно легально пойти во власть. Причем во власть региональную, лишенную серьезных полномочий и возможностей какого-либо ощутимого влияния на политическую жизнь страны, да еще и без каких-либо надежд на заметное представительство.

Наглядный беспредел на выборах в Москве и Петербурге

На глазах у активных и пассивных сторонников практически все такие кандидаты были отстранены от участия в московских выборах. В Санкт-Петербурге, на выборах еще более низкого уровня (муниципальных) вообще творилось черт знает что - от избиения наблюдателей до переписывания протоколов.

Когда же люди - тоже в изрядной мере молодые - вышли абсолютно мирно протестовать против столь вопиющего беспредела, их разогнали, а отдельных - быстро отдали под суд по очевидно сфабрикованным обвинениям. Некоторых успели осудить еще до вышеупомянутого соцопроса, так что и приговоры тоже оказали свое влияние.

А еще один молодой человек - Егор Жуков, против которого даже в этой системе не удалось смастерить обвинение в массовых беспорядках, моментально стал обвиняемым по статье УК об экстремизме. Его пытаются привлечь ровно за то, что нынешняя молодежь считает не просто нормальным, а правильным: высказывать свое мнение на YouTube, который она массово предпочитает телевизору.

Выборное открытие молодых россиян

Лето 2019 года для многих людей стало временем нехитрого открытия: попытки повлиять на происходящее в стране в лучшем случае бесплодны, а в худшем - опасны. Причем даже не просто мирное, а подчеркнуто, демонстративно законное поведение, как, например, сбор неоправданно большого числа подписей, воспринимается и подается чуть ли не как измена родине. Выборы, как уяснили для себя этим летом многие, оказывается, существуют вовсе не для того, чтобы конкурировать на них харизмами да идеями, а чтобы переподтверждать полномочия тех, кто и так у власти.

Отсюда следуют сколь простые, столь и малоутешительные выводы: чтобы как-то состояться в жизни, впрочем, тоже без особых гарантий, ты должен попасть во властно-силовую часть населения. Многих это вполне устраивает: кого-то - по рождению, скажем, в семье менеджера госкорпорации или генерала, кого-то - по складу характера. Но если ты не видишь себя составной частью управляюще-охраняюще-карательной машины, твои шансы на самореализацию не так уж велики.

Еще одно откровение этого лета - дело Ивана Голунова. По его итогу выходит так, что если ты в погонах, то откровенное преступление - подбрасывание наркотиков - грозит в худшем случае лишь увольнением. А если ты из другой части населения и тебе не так повезло, как известному журналисту-расследователю, то можешь совершенно ни за что отправиться на зону. Вот и выбирай, на чьей стороне самореализовываться.

Во всем виноват интернет

Если вы проедетесь по российской провинции, можете заметить, что именно молодежь, в отличие от людей старших поколений, там вообще не выглядит провинциально. Это все интернет, благодаря которому все новое, модное и современное распространяется мгновенно и везде.

И в Москве, и в Ижевске, и в Краснотурьинске смеются над одними и теми же мемасиками, слушают одни и те же песни и надевают похожие худи, даже если там нет модных магазинов - все заказанное по интернету пришлют почтой, было бы на что купить.

Точно так же интернет передает и общественные настроения, и это одна из главных опасностей, которые государство видит в нем. Нынешние власти сегодня для молодых людей олицетворяют ровно противоположное тому, что им близко.

И тут даже речь не о политике, не о выборах или митингах: они запрещают концерты любимых артистов и избивают их поклонников, насаждают пошлость и дремучесть, штрафуют и сажают за репосты и безобидные картинки, всячески ограничивают самое свободное и самое молодежное пространство - интернет. Мода на протест растет не только в столице, но и в регионах, где он тоже очень молод.

Хотелось бы ошибиться, но все выглядит так, будто власти не очень расстроены из-за подобных настроений. И тех, кто не готов делать карьеру через условную "Молодую гвардию" или службу в силовых структурах, никто особо не собирается здесь удерживать. Зачем вообще нужен этот неблагонадежный элемент, который можно заменить, например, мигрантами из ближнего зарубежья - зависимыми, покорными и легко управляемыми.

Александр Плющев, «Немецкая волна»