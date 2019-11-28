«Белорусам нужны настоящие герои, а не выкрашенные сусальным золотом пропаганды» 9 28.11.2019, 11:08

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Нам, простым гражданам это нужно.

Несмотря на будний день сотни наших сограждан нашли время, чтобы принять участие в этой церемонии и приехали в столицу Литвы – Вильнюс, пишет 1reg.by.

«Что за нищебродство? Где снайпера и охрана? Где рамки и ручные металлодетекторы?», - саркастически вопрошал мужчина средних лет у своего напарника.

Я, случайно подслушав эту тираду, прозвучавшую в толпе собравшихся соотечественников, тоже обратил внимание на очень вольное расположение пары десятков полицейских- непосредственной охраны церемонии. Функционал металлодетектора и сотен суровых белорусских омоновцев взяло на себя несколько человек в форме и с собаками. Прогуливаясь в толпе участников церемонии, они наблюдали за реакцией своих четвероногих напарников.

Кастусь Калиновский – герой трех народов. Поляки, литовцы и беларусы занесли этого человека в пантеон борцов за свободу и независимость своей страны.

Именно поэтому в церемонии перезахоронения приняли участие президенты Литвы и Польши. Наше государство так же было представлено. Целым вице-премьером.

«Понимаете, это очень интересный срез отношения официальной власти и народа к своему культурному наследию, - говорит Алесь К, представитель чешской диаспоры белорусов, приехавших на церемонию, – в Литве и Польше официальная идеология настроена на формирование очень трепетного отношения к историческим событиям середины-конца прошлого тысячелетия. И что мы видим? В сравнении с поднятыми национальными флагами Беларуси, и местные, литовские, и польские – теряются. А может, (усмехается) дело в том, что наши тунеядцы более организованы?…»

Немало, для атмосферы значимости и важности события , сделали наши молодые соотечественники осевшие в Литве. Флаги, значки, знамена – раздавались всем желающим.

Михаил – живет в Литве последние несколько лет. Здесь женился. Нашел работу. Но тем не менее не смог оставаться в стороне при подготовке этого мероприятия:

«Понимаешь, мы очень хотели, чтобы Беларусь обозначила себя в этой церемонии. Ткнулись в одну общественную организацию, другую – каждый как из известной басни: лебедь-рак-щука. Но это наша национальная традиция – щеки надувать…В общем взяли, скинулись с мужиками, сделали 200 древок для флага, нашли спонсора – флаги пошили. И что получилось?», – смеется….

А получилось действительно грандиозно! Я не страдаю синдромом Мюнхгаузена, поэтому не буду озвучивать пятизначные числа. Но то, что в колонне было не менее 3000- уверен. И 90% были наши.

Церемониальная процессия прошла через весь город. До старинного кладбища Расу. Где под залпы почетных караулов Польши и Литвы останки повстанцев восстания 1863 года были погребены в древней часовне. Заметьте – у белорусской стороны не нашлось времени, сил, средств (нужное подчеркнуть) на отправку десятка военнослужащих для участия в церемонии.

Еще долго над ночным Вильно звучали лозунги «жыве Беларусь», а по продуваемым ледяным ветром узеньким улочкам ходили компании с накинутыми на плечи б-ч-б флагами… Где то гремела музыка – концерт под открытым небом собрал гостей и жителей Вильно… Первый день официальных мероприятий посвященных перезахоронению повстанцев 1863 года завершился…

Вот почему так: когда госчиновник относительного статуса, в сравнении с прочими вип-персонами – гостями церемонии – нес что то совершенно феерическое, о том, что «наша страна свято следует заветам Калиновского- у нас власть и страна для народа»- стыдно тебе. Человеку не имеющему никакого отношения к происходящему. Почему отсутствие залпов нашего почетного караула - стыдно тоже тебе.

Нам, современным гражданам Беларуси нужны герои. Не выкрашенные сусальным золотом пропаганды. Времен СССР. А свои. На костях которых строилась наша древняя земля. Народ. Нация. Нам, простым гражданам это нужно. А власти? Стыдно…