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The Sun: Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза

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  • 28.11.2019, 11:20
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The Sun: Королева Елизавета II может отречься от престола в пользу своего сына Чарльза

Событие может быть приурочено к 95-му дню рождения главы британской монархии.

Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев в пользу своего сына Чарльза. Как сообщает The Sun (перевод — РБК) со ссылкой на источники в окружении монарха, открыто об отречении королевы никто не говорит, однако процесс передачи полномочий продолжается уже некоторое время.

В подтверждение The Sun приводит статистику, согласно которой Елизавета II посещает все меньше официальных мероприятий, а замещает ее именно Чарльз.

По словам собеседника газеты, отречение королевы может быть приурочено к ее 95-му дню рождения. The Sun отмечает, что именно в этом возрасте от участия в официальных мероприятиях официально отказался ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп.

Елизавета II является королевой с 1952 года. Дольше нее Великобританией (ранее Англией) не правил ни один монарх.


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