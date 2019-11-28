Как верхушка местной власти чужие премии делила 8 28.11.2019, 11:25

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В Глубокском районе осудили экс-зампреда исполкома.

Суд Глубокского района рассмотрел дело 36-летнего Ч. — бывшего заместителя председателя Браславского райисполкома, которого обвиняли в превышении служебных полномочий. Приговор — 3 года 3 месяца лишения свободы. Однако бывший чиновник получил отсрочку на 2,3 года, сообщает tut.by со ссылкой на Верховный суд.

Пять лет — с 2012 по 2017 годы — Ч. был первым заместителем председателя, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Браславского райисполкома.

В апреле 2017 года экс-чиновник узнал о том, что райисполкому из областного бюджета выделили премию — 5750 рублей: за лучшие показатели в сфере экономики и экономии ресурсов. Однако госслужащим вознаграждения не полагались.

Начальник Ч. (судя по всему, это бывший глава райисполкома Владимир Драневский, уголовное дело которого по обвинению в ряде коррупционных преступлений областной суд начнет рассматривать 2 декабря. — Прим. tut.by ) подписал решение, по которому деньги пошли на премии руководителям организаций Браславского района.

Затем руководитель предложил завладеть частью премий Ч. и еще одному своему подчиненному (по версии следствия, экс-глава райисполкома действовал при пособничестве жены — начальника отдела экономики Елены Драневской. Суд над нею начнется также 2 декабря. — Прим. tut.by).

Подчиненные согласились.

Схема была такая: работники, получившие премии, должны были их вернуть. А троица чиновников из райисполкома собиралась поделить их между собой.

Таким образом Ч., его коллега и начальник получили 1125 рублей (48 базовых величин).

Обвиняемый во всем раскаялся и полностью признал себя виновным.

Экс-зампред райисполкома признан виновным в превышении служебных полномочий, совершенных из корыстной заинтересованности лицом, занимающим ответственное положение.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Однако он получил отсрочку исполнения наказания — на 2 года 3 месяца.

Кроме того, экс-чиновник на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор в законную силу не вступил.

Суд Глубокского района сейчас рассматривает уголовное дело в отношении еще одного бывшего заместителя главы Браславского райисполкома — П. Мужчину обвиняют в превышении власти или служебных полномочий. С апреля 2016 года по январь 2018 года он получил взятку в сумме 6,3 тысячи евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию.