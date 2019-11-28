Турция ведет двойную «ракетную» игру 1 28.11.2019, 11:44

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Что это означает для Москвы и Вашингтона?

Россия планирует продать Турции еще один противовоздушный зенитно-ракетный комплекс С-400. Об этом сообщил гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Первую партию привезли в Турцию летом и контракт вызвал протест в США. Под вопросом и мощь общей системы защиты, и сотрудничество Анкары в NATO, сообщает «Белсат».

Власти Турции утверждают: российские системы ПВО С-400 не будут интегрированы с оборонной системой NATO. При этом никакой угрозы для американских F-35 нет, считают в Анкаре. Там объясняют: союзники по Североатлантическому альянсу убирают свои системы ПВО с турецкой территории, вот и приходится защищаться с помощью российских комплексов.

Вашингтон опасается, что сочетание в рамках турецкой военной системы американских самолетов и российских ракет, которые могут эти машины сбивать, поможет Москве усовершенствовать свое вооружение.

При этом в России не исключают сотрудничества с Анкарой и в другой сфере: Москва может оказать помощь Анкары в создании своего истребителя.

Анкара и Вашингтон не спешат хлопать дверью: президент Турции пообещал, что стороны будут продолжать искать компромисс до весны следующего года. Впрочем, в своем противостоянии с союзниками из альянса Анкара, похоже, открыла еще один фронт. По данным агентства «Рейтер», турецкие власти отказались поддержать план защиты стран Балтии и Польши.

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