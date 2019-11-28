В Украине вступил в силу закон об ответственности за незаконное обогащение 5 28.11.2019, 12:01

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Чиновникам придется оправдываться за незаконные доходы.

28 ноября вступил в силу закон Украины №263-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов", пишет "Гордон".

Согласно документу, в Уголовном кодексе Украины появилась новая статья 368-5 (незаконное обогащение), согласно которой приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (110,5 тыс. грн) превышает их законные доходы, влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.