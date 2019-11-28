В Польше нашли уникальный христианский артефакт Agnus Dei 2 28.11.2019, 12:16

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Фото: Mariusz Tuszynski / Science in Poland

Его возраст насчитывает 1000 лет.

Археологи во время раскопок в Польше обнаружили уникальный христианский артефакт. Речь идет о таинственном «кольце викингов», возраст которого достигает 1000 лет. Кольцо было найдено на территории крепости Гжибово, сообщает lenta.ua.

До сих пор считалось, что украшение принадлежит викингам. Однако результаты новой научной работы показывают, что это одна из самых редких и старинных христианских находок, которые когда-либо обнаруживали на территории Польши.

Кольцо нашли вблизи места, где недавно ученые обнаружили уникальные средневековые монеты. На украшении находятся переплетенные изображения различных птиц и других представителей животного мира.

Кольцо изготовлено из свинцовой латуни. Этот сплав из меди и цинка ценился в производстве ювелирных украшений для людей высшего класса. Цвет кольца напоминал золото, поэтому оно отличалось от привычной бронзы. Внутри украшение было не круглым.

По словам исследователей, речь не идет об ошибке ремесленника, все это является доказательством его мастерства. Ученые склонны считать, что кольцо делалось под один из пальцев определенного человека, чтобы оно не соскользнуло.