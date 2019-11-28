Не киприоты вы 2 Андрей Сухотин, «Новая газета»

28.11.2019, 12:22

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ОЛЕГ ДЕРИПАСКА

ФОТО: РИА «НОВОСТИ»

Как на самом деле работают санкции против российских богачей.

В начале ноября судебные и миграционные органы Республики Кипр объявили о начале процедуры лишения гражданства в отношении 26 человек. Среди лиц, чьи документы планируется аннулировать, как сообщали кипрские власти, окажутся и состоятельные россияне. Имена предполагаемых «жертв» кипрских служб на этой неделе назвала местная газета Politis — речь о миллиардере Олеге Дерипаске, а также топ-менеджерах российско-венесуэльского «Еврофинанс-Моснарбанка» Владимире Столяренко и Александре Бондаренко.

Представитель Олега Дерипаски в интервью РБК успел опровергнуть данное сообщение, заявив, что миллиардеру не поступало никаких уведомлений от уполномоченных лиц Кипра.

Так или иначе новость о лишении российских состоятельных лиц гражданства как минимум ложится в общий тренд стран Запада по выдворению из собственных юрисдикций неблагонадежных россиян.

Основанием для лишения гражданства российских бизнесменов послужили инструкции Минфина США, который ранее внес указанных лиц в список санкций, таким образом запретив любые операции с ними и связанными лицами. Надо сразу заметить, что инструкции США воспринимаются западной дипломатией как основание для внесения «в информационную систему SIS как лицо, не допускаемое для въезда в страны Шенгенского соглашения», а также могут служить основанием для применения ограничительных мер в отношении принадлежащего данным лицам имущества.

Олег Дерипаска приобрел кипрское гражданство в 2017 году, предварительно учредив на территории острова инвестиционную компанию Surf Horizon Limited. Однако уже через год у миллиардера возникли проблемы с пребыванием в западных странах — после того, как американский конгресс подготовил так называемый «кремлевский доклад» — список из двух с лишним десятков российских предпринимателей и чиновников, сотрудничество с которыми было чревато санкциями со стороны Минфина США. В результате лица из доклада американских конгрессменов переместились в специальный Закон «О противодействии противникам США с помощью санкций о высокопоставленных иностранных политических деятелях и олигархах Российской Федерации и о российских предприятиях с участием государственного капитала» (CAATSA), подписанный президентом США Дональдом Трампом еще в августе 2017 года.

Наряду с Дерипаской в числе «противников США» оказался, например, миллиардер Виктор Вексельберг, который утратил возможность свободно перемещаться по миру и потерял доступ к управлению активами в Швейцарии.

Скандал с ограничительными мерами в отношении Дерипаски получил широкий резонанс, поскольку благодаря этому американские власти фактически поменяли структуру акционерного капитала в крупных промышленных и энергетических компаниях миллиардера: «Русал», En+ Group и «Евросибэнерго».

По результатам этих структурных изменений доли в компаниях (а следовательно — голоса в органах правления) перешли от Олега Дерипаски к американским гражданам, о чем в июне текущего года на Российско-китайском энергетическом форуме в свойственной себе манере заявил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин: «США по сути захватили алюминиевую промышленность России».

Однако любопытно другое: по итогам «сделки» Минфин США исключил из перечня санкций компании Дерипаски, но не самого Дерипаску.

Следующий шаг — уже внутрироссийские «санкции», которые совершенно точно последуют в отношении наших миллиардеров, утративших «запасные аэродромы» в западных юрисдикциях в результате американских ограничений. Это может прозвучать грубо и цинично, но нашим соотечественникам закрывают не окно в Европу, а дверь в пресс-хату. Причем, с обратной стороны.

Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, которые, по данным Politis, также лишены кипрского гражданства, уже столкнулись с этой проблемой. Для начала о самих фигурантах.

Если об Александре Бондаренко известно немного, то Владимир Столяренко — личность на отечественном финансовом рынке известная, если не сказать легендарная. В начале 90-х он занимался наукой на кафедре международных экономических отношений Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, а в дальнейшем работал в большом бизнесе — российском филиале французской аудиторско-консалтинговой группы ALPHA, Петербургском нефтяном банке, а также банке «Империал».

Однако настоящим трамплином в карьере Столяренко стал кризисный 1998 год, когда он возглавил правление коммерческого банка «Еврофинанс» — одного из первых отечественных банков с участием иностранного капитала (учрежден в 1990 году парижским Евробанком и Внешэкономбанком СССР). Этот банк получил широкую известность в начале нулевых, после того как подписал соглашение с «Газпромом» о реструктуризации медиа-активов «Газпром-Медиа» и создании нового медиа-холдинга, в котором банку принадлежало 49% голосующих акций.

В 2003 году «Еврофинанс» объединился с российской «дочкой» британского Моснарбанка — старейшего совзагранбанка, через который СССР финансировал крупные проекты в союзных социалистических странах. В новом банке — «Еврофинанс-Моснарбанк» — Столяренко занял пост председателя правления. «Возможно, в будущем банк станет ключевым элементом мирового финансового центра в Москве. Скоро у него появятся представительства в Каракасе (Венесуэла) и Пекине», — рассуждал Столяренко.

В 2010 году «Еврофинанс-Моснарбанк» объединил международных акционеров: государственный венесуэльский Фонд Национального Развития (ФОНДЕЛ), российский ВТБ, кипрский ITC Consultants и швейцарскую «дочку» «Газпромбанка».

Надо заметить, что глобальные планы руководства «Еврофинанс-Моснарбанка» поддерживались на высшем дипломатическом уровне — глава МИД Сергей Лавров всерьез обсуждал «перспективы превращения банка в международную финансовую организацию наподобие Всемирного банка, но, разумеется, в более скромном масштабе».

Однако мечтам не суждено было сбыться: сначала американский Минфин на фоне кризиса в Венесуэле фактически запретил сотрудничать с «Еврофинанс-Моснарбанком», а затем оба его топ-менеджера стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении бывших офицеров управления ФСБ по контрразведывательному обеспечению в кредитно-финансовой сфере (Управление «К» СЭБ ФСБ), были заочно арестованы Московским гарнизонным военным судом и объявлены в международный розыск, и в настоящее время находятся в Лондоне.

В числе россиян, которые могут столкнуться с властями Кипра в обозримом будущем, звучит и фамилия Дмитрия Рыболовлева, получившего кипрский паспорт в 2012 году после успешной продажи пакета акций «Уралкалия». Незадолго до этого он стал миноритарным акционером в Bank of Cyprus, поучаствовал в финансировании Православной Кафедры Лимасола и судился в местном суде со своей супругой в рамках процесса о разделе имущества.

О связях Рыболовлева с органами исполнительной власти Кипра стало известно в ходе расследования уголовного дела о коррупции в Монако, где Рыболовлев находится под подозрением. В конце октября Рыболовлев, по некоторым данным, получил письмо от принца Монако Альбера, в котором инвестиционные проекты миллиардера были признаны неудачными, а пребывание самого миллиардера на территории Княжества — нецелесообразным.

Андрей Сухотин, «Новая газета»