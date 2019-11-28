ИП имеют право не перерабатывать 3 Анатолий Шумченко

28.11.2019, 12:31

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Фото: «Радыё Свабода»

Предприниматели, которые осуществляют деятельность без наемных лиц, столкнулись с проблемой.

ИП приходится работать по 48–70 часов в неделю. Согласно Декрету № 7 ИП, работающие без наемных лиц, могут самостоятельно определять свой рабочий режим. Однако по факту от них требуется обеспечение работы торговых точек на рынках и в торговых центрах в соответствии с установленным последними режимом. В противном случае к ИП применяются штрафные санкции.

В торговом центре «Корона» в Гродно этой проблеме уже пять лет. Мы пытались объяснить собственникам и администраторам центра, что есть Декрет № 7, есть ответ МАРТа по данному вопросу, который нас якобы поддержал, но нам ответили, что на ИП это не распространяется и ничего меняться не будет. Так, переговоры ничего не дали, а людей сейчас заставляют перерабатывать и штрафуют, если они ушли пораньше.

Конечно, где-то закрывают глаза на небольшие отклонения от установленного времени, но в целом режим работы неприемлемый. Как минимум торговые центры работают по 7-8 часов шесть дней в неделю. Уже получаем 42–48 рабочих часов в неделю. Некоторые центры работают вообще без выходных, другие с 9 до 22 часов.

Часто у ИП нет наемного работника, он ведь не обязан его иметь, к тому же это ему экономически невыгодно. Человек хочет работать сам, но может только, предположим, до пяти вечера. Потом ему нужно ребенка из садика забрать. Как быть в такой ситуации?

Сегодня закон о труде гарантирует всем равные права и сорокачасовую рабочую неделю. Почему это не распространяется на индивидуальных предпринимателей?

В Минтруда нам ответили, что индивидуальный предприниматель не является работником, не состоит в трудовых отношениях с нанимателем и, следовательно, нормы законодательства о труде, включая нормы о рабочем времени, времени отдыха, трудовых отпусков, на него не распространяются. Но это по закону, который еще с советских времен работает. Не должно быть такого, чтобы предприниматель работал 48–70 часов в неделю, при этом еще успевал съездить в Москву за товаром. Человеку ведь нужно уделить внимание семье и так далее. Получается, мы должны убрать ИП из торговых центров?

С этой проблемой РОО «Перспектива» обратилось к Лукашенко и в Совет по развитию предпринимательства, чтобы проработать вопрос и совместно со всеми заинтересованными найти компромиссное решение.

Сейчас Декрет № 7 не работает якобы потому, что согласно ему индивидуальные предприниматели не должны согласовывать режим рабочего дня с госорганами, а с торговыми площадками нужно договариваться. Получается, в части нашей проблемы он ничего нам не дал. И хотя МАРТ ответил РОО «Перспектива», что декрет работает, на него никто никак не реагирует. Штрафы в торговом центре «Корона» в Гродно достигают 10 % от аренды, в Бобруйске они тоже огромные. Думаю, в Минске ситуация та же.

Кроме того, нашлись те, кто пытается использовать ситуацию и предпринимателей в своих непонятных целях, внося раскол между ИП.

Еще одна деталь – это очередная возможность лишить предпринимателя места. Пришел чуть позже – нарушил режим, значит, можешь с местом распрощаться. Конечно, определенные правила должны быть, но перекладывать все на предпринимателя, мне кажется, неправильно.

Анатолий Шумченко, «Белорусы и рынок»