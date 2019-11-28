Зася утвердили генсеком ОДКБ 28.11.2019, 12:39

Станислав Зась

Фото: ТАСС

Он займет этот пост 1 января 2020 года.

Государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася утвердили в должности генерального секретаря ОДКБ. Он займет этот пост 1 января 2020 года. Решение принято на проходящем сегодня в Бишкеке саммите глав государств — членов этой организации, сообщает tut.by.

Напомним, вакансия генсека ОДКБ освободилась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции лишь полтора года из трех.

Армения настаивает, чтобы и последующие полтора года генсеком ОДКБ был представитель ее страны. В то же время некоторые другие члены ОДКБ говорят о том, что, согласно утвержденному в организации принципу кадровой ротации представителей стран по алфавиту, новым генсеком должен стать представитель Беларуси.

С 8 ноября главы стран — участниц организации не могли согласовать кандидата на эту должность. 6 декабря после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге президент Беларуси заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси — глава Совета безопасности Станислав Зась. В Ереване кандидатуру отказались утверждать — руководство Армении с февраля не отвечало на просьбу о встрече с белорусским претендентом на эту должность.