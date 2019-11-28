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Правда о «выборах»
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Дичающий бантустан

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  • Эль Мюрид
  • 28.11.2019, 12:44
  • 1,933
Дичающий бантустан

Коварный враг снова плюнул в баланду Путина.

МОК поддержал санкции за манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов.

Естественно, происходящее воспринято в России вполне предсказуемым воплем "Наших бьют", когда разум отключается просто по определению. Коварный враг снова плюнул в баланду Путинa.

Бьют не столько потому, что слабые (это было бы еще полбеды), сколько потому, что при этой очевидной слабости нынешняя Россия пытается "быковать" (выражаясь сегодняшней официально-дипломатической феней).

А потому бьют больно и обидно там, где у национальной гордости еще есть остаточные фантомные боли. В спорте в том числе.

(Кстати, поэтому у нас так истерично-болезненно воспринимается тот же Илон Маск, красиво и с определенной издевкой "делающий" "наш" космос. А чего не делать, если единственные космические рекорды рогозинского Роскосмоса - это суммы украденного).

При этом понятно, что ответить на спортивную пощечину нечем. Вообще. Плинтусный авторитет российкого режима не позволит ему провести даже очень отдаленно альтернативные международные соревнования ну хоть какого-то уровня. Даже если договориться с наркобаронами Венесуэлы и людоедами ЦАР. Какие соревнования с ними проводить? На скорость вынюхивания "дорожек"? Или на забивание кувалдами сирийских дезертиров с последующим сожжением? Слов нет, в этих спортивных дисциплинах у нас есть шансы в этом представительном турнире. Но это все-таки не совсем тот ответ, который может заставить врага кусать локти от досады.

Есть два варианта - либо продолжать оставаться дичающим бантустаном и перестать пыжиться, корча из себя сверхдержаву. Или возвращать россиянам свою страну себе, убирая воров туда, где им место, и тогда нам будет глубоко безразлично, что по этому поводу думает заморская княгиня Марья Алексеевна. А так как сейчас - враскоряку - россияне постоянно будут попадать в подобные ситуации.

Эль Мюрид, «Главред»


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