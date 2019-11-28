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Правда о «выборах»
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Тренер брестского «Динамо»: Можем дать бой командам уровня «Селтика» и «Рейнджерса»

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  • 28.11.2019, 12:57
Тренер брестского «Динамо»: Можем дать бой командам уровня «Селтика» и «Рейнджерса»
Питер Левен
Фото: dailyrecord.co.uk

Помощник Марцела Лички рассказал о перспективах клуба в еврокубках.

Об этом Питер Левен рассказал в интервью BBC (перевод — "Прессбол").

- В Дубае мы играли с двумя клубами китайской суперлиги, и президент клуба зашел в раздевалку и сказал, что нам нужно победить, чтобы помочь его бизнесу. И я подумал: "Это же только предсезонка!"

Нам предстоит дебют в Лиге чемпионов. Хотел бы я сыграть в еврокубках против "Ренджерса" или "Селтика"? Да, и я действительно думал об этом. Мне кажется, у "Динамо" может получиться дать бой, особенно дома.

Марадона? Я встречался с ним однажды. Он такой же, как и на экране, живет своей жизнью каждый день. Он танцует, он обнимается, он увлечен футболом.


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